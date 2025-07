PlayStation 1 Emulator auf Nintendo DS Modul

Nintendo DS Konsolen wurden seit ihrem zwanzigjährigen Bestehen schon auf die unterschiedlichste Art und Weise gehackt und zweckentfremdet. PlayStation 1-Spiele darauf zu zocken ist etwas, worauf man mitunter wegen der technischen Herausforderungen erst einmal kommen muss. Kaum zu glauben: Der YouTuberin 'f4mi' ist genau das gelungen.

Auf technischer Seite spielt nicht Nintendos Handheld die Spiele ab, sondern ein auf dem DWTWO-Modul befindlicher Emulator, also wie ein kleiner Computer in der Kassette. So wirklich flüssig lassen sich die Spiele auf diese Weise nicht spielen. Einige lassen sich gar nicht erst starten, bei den anderen fehlt der Ton. Dafür, dass die Kombination aus Nintendo DS und PlayStation 1 jedoch nicht vorgesehen war, lässt sich das ganze aber durchaus als eine technische Glanzleistung betrachten.