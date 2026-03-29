Spiele-Releases und -Termine im April 2026

Neuer Monat, neue Spiele - Willkommen bei den Neuerscheinungen im April 2026. Wer noch Ostergeschenke sucht ist hier definitiv richtig, aber auch andere Gründe für das Eintauchen in eine andere Welt sind erlaubt - immerhin wird es diesen Monat recht actiongeladen. Wer da etwas Entspannung sucht, kann sich mit Tiny Bookshop etwas entspannen.
Unser Monats-Highlight: Pragmata, das am 17. April physisch erscheinen wird.
Falls ihr noch den März nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom März 2026.
Spiele-Releases im April 2026
Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt.
Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.
Mythwrecked: Ambrosia Island - PS5 - 02. April
Kayak VR: Mirage - PS5 - 07. April
Starfield - PS5 - 07. April
Frank and Drake - PS5 - 09. April
Skautfold: Moonless Knight - PS5 - 09. April
The Rogue Prince of Persia - NWS2, NWS, PS5 - 10. April
Tiny Bookshop - NWS, PS5 - 10. April
Hood Story: Kaito Yamazaki - PS5 - 16. April
Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden - NWS - 16. April
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition - NWS2 - 16. April
Marvel Cosmic Invasion - NWS2, NWS, PS5 - 17. April
Pragmata - NWS2, PS5, XSX, PC - 17. April
Reptilian Rising - NWS - 17. April
High on Life 2 - NWS2, PS5 - 20. April
Tides of Tomorrow - PS5, XSX, PC - 22. April
Dragon is Dead - Guernian Edition - NWS, PS5 - 23. April
Shuten Order - NWS2 - 23. April
Nine Sols - NWS, PS5 - 24. April
Diablo 4 - Age of Hatred Collection (Digital) - XSX - 28. April
Fallout 4 - Anniversary Edition (Code in a Box) - NWS2 - 28. April
Homura: The Crimson Warriors - NWS - 28. April
The Elder Scrolls 5: Skyrim - Anniversary Edition (Code in a Box) - NWS2 - 28. April
Ys Memoire: Revelations in Celceta - NWS - 28. April
MotoGP 26 - NWS2, NWS, PS5, XSX - 29. April
Cabernet - NWS, PS5 - 30. April
Detective Collection Vol. II - PS5 - 30. April
Invincible VS - PS5, XSX - 30. April
Saros - PS5 - 30. April
The Last Case of John Morley - PS5 - 30. April
Winx Club: The Magic is Back - NWS, PS5 - 30. April
Gesellschaftsspiele
One Mind - 10. April
Storyfold: Schattenwald - 16. April
Arkham Horror: Das Kartenspiel - André Patel Ermittlerdeck - 17. April
Arkham Horror: Das Kartenspiel - Carolyn Fern Ermittlerdeck - 17. April
Arkham Horror: Das Kartenspiel - Marie Lambeau Ermittlerdeck - 17. April
Arkham Horror: Das Kartenspiel - Miguel de la Cruz Ermittlerdeck - 17. April
Arkham Horror: Das Kartenspiel - Tommy Muldoon Ermittlerdeck - 17. April
Bandido Alcatraz - 23. April
Hitster: Battle of the Generations - 29. April
Line of Fire: Mond in Asche - 30. April
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
Swiss Game Hub: GameSpace - jeweils am zweiten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Games Pub Quiz - jeweils am dritten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Monthly Playtesting Event - jeweils am letzten Mittwoch im Monat
Polymanga - 3.-6. April 2026 - Lausanne
Resident Evil Double Feature (3D) - Nüschelerstrasse 11, 8001 Zürich - 10. April 2026,18:30
Picvetia - 11. & 12. April 2026
Lucon - 24.-26. April 2026 - Luzern
New Realities - wie KI uns abbildet - Stadtmuseum Aarau - 9. November 2025 - 5. Juli 2026