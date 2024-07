Spiele-Releases und -Termine im August 2024

Schon wieder ein Monat rum, schon wieder neue Spiele: zum Glück ging es im Juli etwas ruhiger zu, denn sonst wüsste man gar nicht, welches Game man zu erst zocken sollte. Der August dreht dafür langsam wieder auf und bietet wohl für so ziemlich jeden ein Highlight.

Unser Monats-Highlight: Cat Quest 3, das am 08. August erscheinen wird.

Falls ihr noch den Juli nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Juli 2024.

Spiele-Releases im August 2024

Star Wars: Bounty Hunter (Digital) - PC - 01. August

Cygni: All Guns Blazing - PS5, XSX, PC - 06. August

That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles - PS5, NSW - 08. August

Cat Quest 3 - PS5, NSW, PC - 08. August

Some Some Convenience Store - NSW - 08. August

SteamWorld Heist 2 (Digital) - PC - 08. August

Train Valley World (Digital) - PC - 08. August

White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition - PS5 - 08. August

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Digital) - XSX - 09. August

Tokyo Xanadu eX+ - NSW - 09. August

Final Fantasy 7 (Code in a Box) - NSW - 16. August

Kena: Bridge of Spirits - Premium Edition - XSX - 16. August

Lawn Mowing Simulator - Landmark Edition - NSW - 16. August

Madden NFL 25 - PS5, PS4, XSX - 16. August

SunnySide - PS5 - 16. August

Dustborn - Deluxe Edition - PS5, XSX, PC - 20. August

Inti Creates Gold Archive Collection - NSW - 20. August

Maid of the Dead - NSW - 22. August

Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch - PS5, NSW - 22. August

Tiebreak: Official Game of the ATP and WTA - PS5, PS4, XSX - 22. Augst

Concord - PS5, PC - 23. August

Ostwind: Beginn einer wunderbaren Freundschaft Remastered - PS5 - 23. August

Persona 5 Royal (Code in a Box) - PC - 23. August

Gundam Breaker 4 - PS5, NSW - 24. August

Core Keeper - PS5, PS4, NSW, XSX - 27. August

Star Wars Outlaws - Gold Steelbook Edition - PS5, XSX - 27. August

Age of Mythology: Retold - Premium Edition (Digital) - XSX, PC - 28. August

Asphalt Legends Unite - Supercharged Edition - PS5, NSW - 29. August

Famicom Detective Club: Emio - Der lächelnde Mann - NSW - 29. August

Leo die Feuerwehrkatze - PS5, NSW - 29. Augst

Monster Jam Showdown - Day 1 Edition - PS5, PS4, NSW, XSX - 29. August

Visions of Mana (inkl. Stickerset) - PS5, PS4, XSX - 29. August

Outer Wilds - Archaeologist Edition - PS5, NSW - 30. August

Star Wars Outlaws - PS5, XSX, PC - 30. August

The Doinksoft Collection - NSW - 30. August

Ugly - NSW - 30. August

Indika - PS5 - 31. August

Pixelshire - PS5, NSW - 31. August

Planet Zoo: Console Edition - PS5, XSX - 31. August

Brettspiel - Neuerscheinungen

Anachrony - 02. August

Anachrony: Exosuit Miniaturen Set - 02. August

Anachrony: Makel der Zukunft - 02. August

Anachrony: Risse der Zeit - 02. August

Dungeon Designer - 02. August

Keyforge: Finstere Erinnerungen - Archon Deck - 02. August

Kronologic - Paris 1920 - 02. August

Smart 10: Rock & Pop - 08. August

Die Crew Family - 15. August

Dune: Krieg um Arrakis - 15. August

Dune: Krieg um Arrakis: Die Raumgilde - 15. August

Einfach Genial 3D - 15. August

Nukleum: Australien - 15. August

CATAN - Energien - 22. August

Redwood - 23. August

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

THQ Nordic Showcase - 2. August 2024, 21:00 - Online

Arcana Festival - 9. - 11. August 2024 - Morges

Gamescom - 21.-25. August - Köln

Retro Videogame Börse - 31. August - Baden.

Marvel: Universe of Super Heroes - bis 30. August. 2024 - Messe Basel

Geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Helden, Vorbilder und Idole - bis 27. April 2025 - Stadtmuseum Aarau

Hier findet ihr unseren kompletten Event-Kalender