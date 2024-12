Spiele-Releases und -Termine im Dezember 2024

Weihnachten steht kurz vor der Tür und wer noch ein paar Weihnachtsgeschenke sucht, ist hier definitiv richtig. Ansonsten erwartet uns im Dezember nicht allzu viel Neues, aber das ein oder andere Highlight-chen ist schon dabei. Falls Langeweile aufkommt: der Pile of Shame freut sich sicherlich, wenn er etwas abgebaut wird. Happy Gaming!

Unser Monats-Highlight: Fantasian Neo Dimension, das am 05. Dezember erscheinen wird.

Falls ihr noch den November nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom November 2024.

Spiele-Releases im Dezember 2024

Arzette: The Jewel of Faramore - NSW, PS5, PS4 - 03. Dezember

Astral Ascent - NSW, PS5, PS4 - 03. Dezember

Felix the Cat - NSW, PS5, PS4 - 03. Dezember

Mizuchi - NSW, PS5 - 03. Dezember

Ravenswatch - Legendary Edition - PS5, XSX - 03. Dezember

SNK vs. Capcom: SVC Chaos - NSW, PS4 - 03. Dezember

Toaplan Arcade Garage: Kyukyoku Tiger-Heli - NSW, PS4 - 03. Dezember

Touhou Spell Carnival - Day 1 Edition - NSW, PS5, PS4 - 03. Dezember

Highway Police Simulator - PS5 - 04. Dezember

Elrentaros Wanderings - NSW - 05. Dezember

Fantasian Neo Dimension - NSW, PS5, PC - 05. Dezember

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - NSW - 05. Dezember

Little Big Adventure: Twinsen's Quest - Limited Edition - NSW, PS5 - 05. Dezember

Train Sim World 5 - PS5 - 05. Dezember

Astebros - PS5 - 06. Dezember

Bat Boy - NSW - 06. Dezember

Boardwalk Arcade 2 - NSW- 06. Dezember

Demons of Asteborg - PS5 - 06. Dezember

Dog Man: Mission Impawsible - NSW, PS5 - 06. Dezember

Indiana Jones und der Grosse Kreis - Collector's Edition - XSX, PC - 06. Dezember

Predator: Hunting Grounds - PS5 - 06. Dezember

Read Only Memories: Double Pack - NSW - 06. Dezember

Rugrats: Adventures in Gameland - NSW, PS5 - 06. Dezember

Strayed Lights - NSW - 06. Dezember

VED - NSW, PS5, PS4 - 06. Dezember

Indiana Jones und der Grosse Kreis - XSX, PC - 09. Dezember

Strassenmeisterei Simulator 2: Winterdienst - PS5 - 09. Dezember

Snow Bros. Wonderland - NSW, PS5 - 10. Dezember

Taito Milestones 3 - NSW - 10. Dezember

Absolute Tactics: Daughters of Mercy - NSW - 12. Dezember

Black Myth: Wukong - PS5 - 12. Dezember

Worms Armageddon - Anniversary Collector's Edition - NSW, PS5 - 12. Dezember

Dariusburst CS Core + Taito/SEGA Pack - Collector's Edition - NSW - 13. Dezember

Fairy Tail 2 - NSW, PS5, PS4, PC - 13. Dezember

Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast - NSW - 13. Dezember

Iron Meat - Limited Edition - NSW - 13. Dezember

Last Time I Saw You - NSW, PS5 - 13. Dezember

Morkull Ragast's Rage - NSW, PS5 - 13. Dezember

Shinobi non Grata - PS4 - 13. Dezember

Shotgun King: The Final Checkmate - NSW, PS5 - 13. Dezember

The Inheritance of Crimson Manor - Victorian Edition - PS5 - 13. Dezember

Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament - PS5 - 13. Dezember

Flint: Treasure of Oblivion - Limited Edition - PS5 - 17. Dezember

Sociable Soccer 25 - PS5, PS4 - 17. Dezember

The Thaumaturge - PS5 - 19. Dezember

Brettspiel - Neuerscheinungen

BANG! The Dice Game Dice Explosion - 03. Dezember

Kelp: Taktische Tiefen - 03. Dezember

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Swiss Game Hub: Gamespace: Oily Josh Festival Edition - 12. Dezember 2024, Swiss Game Hub, Hohlstrasse 176, Zürich

The Game Awards, 12. Dezember 2024, Los Angeles

Spielzeugbörse Bern, 14. & 15. Dezember 2024 - Bern

Geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Helden, Vorbilder und Idole - bis 27. April 2025 - Stadtmuseum Aarau

Choose Your Player - bis 27. April 2025, Friedrichshafen

Hier findet ihr unseren kompletten Event-Kalender