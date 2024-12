Spiele-Releases und -Termine im Januar 2025

Na, gut die Weihnachtstage und die mysteriöse Zeit zwischen den Jahren geschafft? - Dann seid ihr ja nun bereit für ein neues, aufregendes Jahr voller neuer Spiele. Gut, der Januar 2025 beginnt (wie eigentlich immer der Januar) recht mau, aber wir sind uns sicher, dass das ein oder andere Highlight-Spiel für euch sicher dabei ist. In diesem Sinne: Happy Gaming!

Unser Monats-Highlight: Ys Memoire: The Oath in Felghana, das am 07. Januar erscheinen wird.

Falls ihr noch den Dezember nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Dezember 2024.

Spiele-Releases im Januar 2025

Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt. (Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind)

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - NSW - 03. Januar

Tokyo Clanpool - NSW - 03. Januar

Ys Memoire: The Oath in Felghana - NSW, PS5 - 07. Januar

Iron Meat - Limited Edition - PS5 - 10. Januar

Syder Reloaded - PS5 - 10. Januar

Freedom Wars Remastered - NSW, PS5 - 13. Januar

Dynasty Warriors: Origins - Digital Deluxe Edition (Digital) - XSX, PC - 14. Januar

Astebros - PS5 - 16. Januar

Demons of Asteborg - PS5 - 16. Januar

Donkey Kong Country Returns HD - NSW - 16. Januar

Assetto Corsa EVO (Digital) - PC - 16. Januar

Dynasty Warriors: Origins - PS5. XSX - 17. Januar

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition - PS4 - 17. Januar

Tales of Graces F Remastered - NSW, PS5 XSX - 17. Januar

Guilty Gear -Strive- - NSW - 23. Januar

Ravenswatch - Legendary Edition - NSW - 23. Januar

Synduality: Echo of Ada - PS5, PC - 24. Januar

Cuisineer - NSW, PS5 - 28. Januar

Darksiders 2 - Deathinitive Edition - XSX - 28. Januar

Life is Strange: Double Exposure - NSW - 28. Januar

Neptunia: Riders vs Dogoos - NSW, PS5, PS4 - 28. Januar

Sniper Elite Resistance - Deluxe Edition - XSX 28. Januar

Gimmick! 2 - NSW, PS5 - 30. Januar

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - NSW - 30. Januar

Genso Manège - NSW - 31. Januar

The Inheritance of Crimson Manor - Victorian Edition - PS5 - 31. Januar

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Helden, Vorbilder und Idole - bis 27. April 2025 - Stadtmuseum Aarau

Choose Your Player - bis 27. April 2025, Friedrichshafen

Hier findet ihr unseren kompletten Event-Kalender