Spiele-Releases und -Termine im November 2024

Diesen Monat wird es knuffig: Neben unserem Monats-Highlight "Mario & Luigi: Brothership", dürfen wir uns auch noch auf eine ganz spezielle Neuauflage von "Horizon" freuen: denn in "LEGO Horizon Adventures" gibt es dank gewohntem Lego-Charme so einiges zu entdecken. Welche spannenden Titel sonst noch so auf euch warten, könnt ihr der Liste unten entnehmen.

Unser Monats-Highlight: Mario & Luigi: Brothership, das am 07. November erscheinen wird.

Falls ihr noch den Oktober nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Oktober2024.

Spiele-Releases im November 2024

Caladrius Blaze - NSW - 01. November

Kemco RPG Selection Vol. 8 - NSW - 01. November

63 Days - The Home Army Edition - PS5 - 05. November

Albatroz - PS5 - 05. November

Hell Let Loose - Deluxe Edition - PS5, XSX - 05. November

Let's Sing 2025 German Version (inkl. 2 Mikrofone) - PS5, PS4, NSW, XSX - 05. November

Papetura - Craft Edition - PS5, NSW - 05. November

As Dusk Falls - Special Edition - PS5 - 06. November

Card-en-Ciel - PS5, NSW - 06. November

Clock Tower Rewind - PS5, NSW - 06. November

Planet Coaster 2 (Digital) - PC - 06. November

Raiden NOVA - PS5, PS4, NSW - 06. November

Shogun Showdown - PS5, NSW - 06. November

Empire of the Ants - Limited Edition - PS5, XSX - 07. November

Magical Bakery - PS5, NSW - 07. November

Mario & Luigi: Brothership - NSW - 07. November

Virche Evermore -EpiC: Lycoris- - NSW - 07. November

Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition - PS5, NSW 08. November

Dead Rising Deluxe Remaster - Special Edition - PS5, XSX - 08. November

Harry Potter: Quidditch Champions - Deluxe Edition - PS5, PS4, NSW, XSX - 08. November

Lempo - PS5 - 08. November

SCHiM - PS5, NSW - 08. November

A Plague Tale Collection - PS5, XSX - 12. November

Genso Manège - NSW - 12. November

Landwirtschafts-Simulator 25 - PS5, XSX, PC - 12. November

Smells Like a Mushroom - 100% Vegan Edition - PS5 - 12. November

Dragon Quest 3 HD-2D Remake - PS5, NSW, XSX, PC - 14. November

Flint: Treasure of Oblivion - Limited Edition - PS55 - 14. November

LEGO Horizon Adventures - PS5, NSW - 14. November

Funko Fusion - PS4 - 15. November

Industrie Gigant 4.0 (Digital) - PC - 15. November

Needy Streamer Overload - NSW - 15. November

Snufkin: Melody of Moominvalley - NSW - 15. November

Spellcaster University - PS5, PS4, NSW - 15. November

Evil Nun: The Broken Mask - Unholy Edition - PS5, NSW - 19. November

Microsoft Flight Simulator 2024 - Premium Deluxe Steelbook Edition - XSX, PC - 19. November

MySims - Cozy Bundle - NSW - 19. November

Stray - NSW - 19. November

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Collector's Edition - XSX, PC - 20. November

Dungeons 4 - Deluxe Edition - NSW - 21. November

Goat Simulator 3 - NSW - 21. November

Sociable Soccer 25 - PS5, PS4 - 21. November

Zero to Dance Hero - NSW - 21. November

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics - PS4, NSW - 22. November

Rogue Flight - PS5 - 22. November

Neon Blood - Limited Edition - PS5, NSW - 26. November

Strassenmeisterei Simulator 2: Winterdienst - PS5 - 26. November

Wildermyth - PS5, NSW - 26. November

Crown Wars: The Black Prince - NSW - 28. November

MXGP 24: The Official Game - PS5 - 28. November

Battle of Rebels - PS5, NSW - 29. November

VED - PS5, PS4, NSW - 29. November

Virgo Versus The Zodiac - PS5, NSW - 29. November

Brettspiel - Neuerscheinungen

Der Herr der Ringe: Duell um Mittelerde - 15. November

Für die Krone - 15. November

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

PlayBern Festival - 8-10. November 2024 - Bern

Retro Game Level 1-1 - 9. November 2024 - Kulturhalle, Burgdorf

Swiss Game Hub: Game Space - 14. November 2024, Swiss Game Hub, Hohlstrasse 176, Zürich

CosMania - 16. November 2024 - Zürich

Swiss Game Hub: Test Play - 27. November 2024, Swiss Game Hub, Hohlstrasse 176, Zürich

The Game Awards, 12. Dezember 2024, Los Angeles

Spielzeugbörse Bern, 14. & 15. Dezember 2024 - Bern

Geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Helden, Vorbilder und Idole - bis 27. April 2025 - Stadtmuseum Aarau

Choose Your Player - bis 27. April 2025, Friedrichshafen

Hier findet ihr unseren kompletten Event-Kalender