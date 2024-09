Spiele-Releases und -Termine im Oktober 2024

Es ist Oktober - muss man noch mehr sagen? Der September hat schon einige tolle Siele geboten, der wie jedes Jahr bietet der Oktober ein Highlight nach dem anderen. Auffällig dieses Jahr auch: Thema Grusel scheint im Trend zu liegen.. Was sind euere Highlights und worauf freut ihr euch am Meisten?

Unser Monats-Highlight: Dragon Age: The Veilguard, das am 31. Oktober erscheinen wird.

Falls ihr noch den Septembernachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom September 2024.

Spiele-Releases im Oktober 2024

Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt. (Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind)

Asphalt Legends Unite - Supercharged Edition - PS5 - 01. Oktober

Conscript - Deluxe Edition - PS5, NSW - 01. Oktober

Der Grinch: Weihnachtsabenteuer - NSW - 01. Oktober

High On Life - PS5 - 01. Oktober

Master Detective Archives: RAIN CODE Plus - PS5 - 01. Oktober

Gleylancer & Gynoug Combo Pack - NSW - 02. Oktober

I*CHU: Chibi Edition - NSW - 03. Oktober

Games Adventskalender 2024 - PS5, NSW - 04. Oktober

Garden Witch Life - PS5, NSW - 04. Oktober

NHL 25 - PS5, XSX - 04. Oktober

Pepper Grinder - PS5, NSW - 04. Oktober

Spongebob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel - PS5, NSW - 04. Oktober

Sword Art Online: Fractured Daydream - PS5, NSW, XSX, PC - 04. Oktober

Umamusume: Pretty Derby - Party Dash - NSW - 04. Oktober

Until Dawn - PS5, PC - 04. Oktober

Diablo 4: Vessel of Hatred (Digital) - XSX - 08. Oktober

Final Fantasy I-VI Pixel Remaster Collection - Anniversary Edition - NSW, PS4 - 08. Oktober

LEGO Harry Potter Collection - PS5, XSX - 08. Oktober

Silent Hill 2 Remake - PS5, PC - 08. Oktober

Heavy Cargo: The Truck Simulator - PS5 - 09. Oktober

Sky Oceans: Wings for Hire - PS5, NSW - 10. Oktober

Ufo Robot Goldorak: The Feast of the Wolves - NSW - 10. Oktober

Battle of Rebels - PS5, PS4, NSW - 11. Oktober

Dragonball: Sparking! Zero - PS5, XSX, PC - 11. Oktober

Europa (Digital) - PC - 11. Oktober

Flügelschlag - Special Edition - NSW - 11. Oktober

Metaphor: ReFantazio - PS5, XSX, PC - 11. Oktober

Nick Jr. Party Adventure - PS5, NSW - 11. Oktober

RPG Maker WITH - NSW - 11. Oktober

Starship Troopers: Extermination - PS5, XSX - 11 Oktober

Transformers: Galactic Trials - PS5, PS4, NSW - 11. Oktober

Undisputed - PS5, XSX - 11. Oktober

9 R.I.P - Aroma Edition - NSW - 15. Oktober

9 R.I.P - Day One Edition - NSW - 15. Oktober

Just Dance 2025 (Code in a Box) - PS5, NSW, XSX - 15. Oktober

Killer Klowns from Outer Space: The Game - PS5, XSX - 15. Oktober

New World: Aeternum (Digital) - XSX - 15. Oktober

A Quiet Place: The Road Ahead - PS5, XSX, PC - 17. Oktober

Super Mario Party Jamboree - NSW - 17. Oktober

Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos - Limited Edition - NSW - 17. Oktober

A Little to the Left - Extra Tidy Edition - NSW - 18. Oktober

Blazing Strike - PS5, NSW - 18. Oktober

Dollhouse: Behind the Broken Mirror - PS5 - 18. Oktober

Fabledom - PS5, NSW - 18. Oktober

Halloween & Ash vs Evil Dead Retro Realms - Double Feature - PS5, XSX, NSW - 18. Oktober

Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem - PS5, NSW - 18. Oktober

Oaken - PS5, PS4, NSW - 18. Oktober

Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los - PS5, PS4, NSW - 18. Oktober

Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft - PS5, PS4, NSW - 18. Oktober

Train Sim World 4 - Flying Scotsman Centenary Edition - PS5, PS4 - 18. Oktober

Unknown 9: Awakening - PS5, PS4, XSX - 18. Oktober

Alan Wake 2 - Deluxe Edition - PS5, XSX - 22. Oktober

Darkest Dungeon 2 - PS5, NSW, XSX - 22. Oktober

Dead Island 2 - Ultimate Edition - PS5, XSX - 22. Oktober

Doom Anthology - PS4, NSW, XSX, PC - 22. Oktober

Fantasy Friends: Dream Worlds - NSW - 22. Oktober

Minecraft - PS5 - 22. Oktober

MX vs ATV: Legends - Season Two - PS5, XSX - 22. Oktober

Wildermyth - PS5, NSW - 22. Oktober

SINce Memories: Off the Starry Sky - NSW - 23. Oktober

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (Digital) - PC - 24. Oktober

Die Schlümpfe: Abenteuer im Traumland - Fantasie Edition - PS5, NSW - 24. Oktober

Orange Season - PS5, NSW - 24. Oktober

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - PS5, NSW - 24. Oktober

Barbie: Das Freundschaftsprojekt - PS5, PS4, NSW - 25. Oktober

Call of Duty: Black Ops 6 - PS5, PS4, XSX - 25. Oktober

Faith: The Unholy Trinity - NSW - 25. Oktober

Little Nightmares 2: Enhanced Edition - PS5 - 25. Oktober

Miraculous: Paris Under Siege - PS55, NSW - 25. Oktober

SCHiM - PS5, NSW - 25. Oktober

Sonic x Shadow Generations - Day 1 Edition - PS55, PS4, NSW, XSX - 25. Oktober

The Bridge Curse 2: The Extrication - PS5, NSW - 25. Oktober

TY the Tasmanian Tiger: Bush Rescue Bundle - NSW - 25. Oktober

Witch Spring R - PS5, NSW - 25. Oktober

Ys X: Nordics - Deluxe Edition - PS5, NSW - 25. Oktober

Core Keeper - NSW - 29. Oktober

Enotria: The Last Song - PS5, XSX - 29. Oktober

Gori: Cuddly Carnage (Digital) - PC - 29. Oktober

Life is Strange: Double Exposure - PS5, XSX, PC - 29. Oktober

Monster High: Skulltimate Secrets - PS5, PS4, NSW - 29. Oktober

Neptunia Game Maker R:Evolution - XSX - 29. Oktober

Police Simulator: Patrol Officers - Extended Edition - NSW - 29. Oktober

Shadows of Doubt - PS5, XSX - 29. Oktober

Way of the Hunter: Wild Expeditions - PS5, XSX - 29. Oktober

World of Goo 2 - NSW - 29. Oktober

Söldner-X Complete Collection - NSW - 30. Oktober

Clock Tower Rewind - PS5, NSW - 31. Oktober

Dragon Age: The Veilguard - PS5, XSX - 31. Oktober

Farmagia - PS5, NSW - 31. Oktober

Horizon: Zero Dawn Remastered - PS5, PC - 31. Oktober

Poppy Playtime - Triple Pack - PS5 - 31. Oktober

Potionomics: Masterwork Edition - PS5, XSX, NSW - 31. Oktober

Raiden NOVA - PS5, PS4, NSW - 31. Oktober

Totally Spies!: Cyber Mission - PS5, NSW - 31. Oktober

Brettspiel - Neuerscheinungen

Bitoku: Resutoran - 01. Oktober

Port Arthur - 01. Oktober

Robo Rally (2024) - 01. Oktober

Der Ringkrieg (2nd Edition): Die Könige von Mittelerde - 03. Oktober

Die Riff-Retter - 03. Oktober

Stationfall - 03. Oktober

Wunder der Welt: Mundo Wunderpaket - 03. Oktober

Der Herr der Ringe: Duell um Mittelerde - 10. Oktober

Dune: Krieg um Arrakis - 10. Oktober

Dune: Krieg um Arrakis - Die Raumgilde - 10. Oktober

Zug um Zug Legacy: Legenden des Westens (Nachproduktion) - 10. Oktober

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Zurich Pop Con & Game Show - 5. & 6. Oktober 2024 - Zürich

Nintendo PopUp-Store in Zürich - 5. & 6. Oktober 2024 - Zürich

Hero Fest - 11. - 13. Oktober - Bern

PlayBern Festival - 8-10. November 2024 - Bern

Retro Game Level 1-1 - 9. November 2024 - Kulturhalle, Burgdorf

Geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Helden, Vorbilder und Idole - bis 27. April 2025 - Stadtmuseum Aarau

Hier findet ihr unseren kompletten Event-Kalender