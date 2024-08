Spiele-Releases und -Termine im September 2024

Langsam steht der Herbst vor der Tür und was heisst das? - Richtig, die Chance auf spannende, Triple-A-Spiele steigt wöchentlich an. Der September startet zwar noch gemächlich, aber dann dürfen Sport-Fans hellhörig werden: "NBA 2K25" und "EA Sports FC 25" steht in den Startlöchern. Doch auch die Couch Potatos dürften mit "Disney Epic Mickey: Rebrushed" und unserem Monats-Highlight nicht zu kurz kommen.

Unser Monats-Highlight: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das am 26. September erscheinen wird.

Falls ihr noch den August nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom August 2024.

Spiele-Releases im September 2024

Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt. (Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind)

Harry Potter: Quidditch Champions (Digital) - XSX, PC - 03. September

Prison Architect 2 (Digital) - PC - 03. September

The Casting of Frank Stone (Digital) - PC - 03. September

Age of Mythology: Retold (Digital) - XSX, PC - 04. September

Fitness Boxing feat. Hatsune Miku - NSW - 05. September

Paper Ghost Stories: Third Eye Open (Digital) - PC - 05. September

Schmidt Spiele Kollektion Vol. 2 - NSW - 05. September

Scotland Yard - PS5, NSW - 05. September

Ace Attorney Investigations Collection - PS4, NSW, PC - 06. September

Astro Bot - PS5 - 06. September

Frog Detective: The Entire Mystery - NSW - 06. September

NBA 2K25 - PS5, PS4, NSW, XSX, PC - 06. September

Warhammer 40.000: Space Marine 2 - PS5, XSX, PC - 09. September

Heavy Cargo: The Truck Simulator - PS5 - 12. September

Test Drive Unlimited Solar Crown - PS5, XSX, PC - 12. September

Wild Bastards - PS5, NSW, PC - 12. September

Bleak Faith: Forsaken - PS5 - 13. September

Cocoon - PS5, NSW - 13. September

Evotinction - PS5, PC - 13. September

Funko Fusion - PS5, XSX, PC - 13. September

Indika - PS5 - 13. September

Pneumata - PS5 - 13. September

The Last Faith - PS5, NSW, XSX - 13. September

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case (Digital) - XSX, PC - 16. September

Agatha Christie: Mord im Orient Express (Digital) - XSX, PC - 16. September

Moto Racer 4 (Digital) - XO - 16. September

Balatro - Special Edition - PS5, NSW, XSX - 17. September

Core Keeper - PS5, PS4, NSW, XSX - 17. September

Der kühne Knappe (Digital) - PC - 17. September

Star Wars Jedi: Survivor - PS4, XO - 17. September

Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter - Reforged Edition (Digital) - PC - 19. September

El Paso, Elsewhere - PS5 - 20. September

Dead Rising Deluxe Remaster (Digital) - XSX, PC - 19. September

Enotria: The Last Song (Digital) - PC - 19. September

God of War Ragnarök (Digital) - PC - 19. September

Frostpunk 2 (Digital) - PC - 20. September

Matchbox Driving Adventures - PS5, NSW - 20. September

Sociable Soccer 24 - PS5, PS4 - 20. September

The Karate Kid: Street Rumble - PS5, PS4, NSW, XSX - 20. September

The Stanley Parable: Ultra Deluxe - PS5, NSW - 20. September

Disney Epic Mickey: Rebrushed - PS5, PS4, NSW, XSX, PC - 24. September

Planet Zoo: Console Edition - PS5, XSX - 24. September

The Bridge Curse 2: The Extrication - NSW - 24. September

Warhammer 40.000: Rogue Trader - Void Shadows (Digital) - PC - 24. September

Cat Rescue Story - PS5, PS4, NSW - 26. September

I*CHU: Chibi Edition - NSW - 26. September

Lollipop Chainsaw RePOP - PS5, NSW - 26. September

Monopoly - PS5, NSW, XSX - 26. September

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - NSW - 26. September

Der Grinch: Weihnachtsabenteuer - PS5, NSW - 27. September

EA Sports FC 25 - PS5, PS4, NSW, XSX - 27. September

Flügelschlag - Special Edition - NSW - 27. September

Games Adventskalender 2024 - PS5, NSW - 27. September

Looney Tunes: Wacky World of Sports - PS5, NSW - 27. September

Naheulbeuk Dungeon Master - Limited Edition - PS5, NSW - 27. September

REYNATIS - Deluxe Edition - PS5, PS4, NSW - 27. September

Slender: The Arrival VR - PS5 - 27. September

Fabledom - NSW - 30. September

Pixelshire - PS5 - 30. September

Selfloss - PS5, NSW, PC - 30. September

Brettspiel - Neuerscheinungen

Gaia Project: Die verlorene Flotte - 11. September

Dune - Krieg um Arrakis - 25. September

Dune: Krieg um Arrakis: Die Raumgilde - 25. September

Der Herr der Ringe: Duell um Mittelerde - 30. September

Harmonies (Nachproduktion) - 30. September

Monkey Fun - 30. September

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

SwissGameHub: Gamespace - 12. September - Zürich

Arcana Festival - 13. - 16. September - Morges

Multiverse Swiss Expo - 14. & 15. September - Genf

Japan Matsuri - 21.-24. September - Bellinzona

Zurich Pop Con & Game Show - 5. & 6. Oktober 2024 - Zürich

Geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Helden, Vorbilder und Idole - bis 27. April 2025 - Stadtmuseum Aarau

Hier findet ihr unseren kompletten Event-Kalender