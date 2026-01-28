Spiele-Releases und -Termine im Februar 2026

Was wäre ein neuer Monat ohne neue Game-Releases? Richtig, nicht wirklich erwähnenswert. Zum Glück bietet der Februar das ein oder andere Schätzchen, sodass wir über die kommenden Releases reden können...
Unser Monats-Highlight: Resident Evil Requiem, das am 27. Februar physisch erscheinen wird.
Falls ihr noch den Januar nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Januar 2026.
Spiele-Releases im Februar 2026
Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt.
Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.
Clock Tower: Rewind - NWS, PS5 - 05. Februar
Dragon Quest 7 Reimagined - NWS2, NWS, PS5, XSX - 05. Februar
My Hero Academia: All's Justice - PS5, XSX - 06. Februar
Nioh 3 - PS5, PC - 06. Februar
PGA Tour 2K25 - NWS2 - 06. Februar
ChromaGun 2: Dye Hard - NWS2, PS5 - 12. Februar
Hakuoki SSL: Sweet School Life - NWS - 12. Februar
Inspector Waffles: Early Days - PS5 - 12. Februar
Mario Tennis Fever - NWS2 - 12. Februar
RIDE 6 - Day 1 Edition - PS5, XSX - 12. Februar
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - NWS2, PS5, PC - 12. Februar
Reanimal - NWS2, PS5, XSX, PC - 13. Februar
Rune Factory: Guardians of Azuma - PS5 - 13. Februar
Totally Reliable Delivery Service - Definitive Edition - NWS, PS5 - 13. Februar
Die Sims 4: Royalty & Legacy - PC - 15. Februar
Calamity Angels: Special Delivery - NWS, PS5, PS4 - 17. Februar
Death Match Love Comedy! - NWS, PS5 - 19. Februar
Gear.Club Unlimited 3 - NWS2 - 19. Februar
Mythwrecked: Ambrosia Island - PS5 - 19. Februar
Styx: Blades of Greed - PS5, XSX - 19. Februar
WiZmans World Re;Try - NWS, PS5 - 19. Februar
BlazBlue Entropy Effect X - NWS, PS5 - 20. Februar
UFO 50 - NWS - 20. Februar
Ys X: Proud Nordics - Deluxe Edition - NWS2, PS5 - 21. Februar
R-Type Delta: HD Boosted - Full Force Edition - NWS, PS5 - 24. Februar
Make Way - PS5, PS4 - 26. Februar
No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files - PS5 - 26. Februar
Path of Mystery: A Brush with Death - NWS - 26. Februar
The Last Ninja Collection + Bonus Games - NWS - 26. Februar
Aaero2: Black Razor Edition - PS5 - 27. Februar
EVERDARK: Undead Apocalypse - PS5 - 27. Februar
Forgive Me Father 2 - NWS - 27. Februar
Resident Evil 7: Biohazard - Gold Edition - NWS2 - 27. Februar
Resident Evil Requiem - NWS2, PS, XSX, PC - 27. Februar
Resident Evil Village - Gold Edition - NWS2 - 27. Februar
Sword of the Necromancer Collection - NWS, PS5 - 27. Februar
Tales of Berseria Remastered - NWS, PS5 - 27. Februar
The Midnight Walk - PS5 - 27. Februar
Frank and Drake - PS5 - 28. Februar
Gesellschaftsspiele
That Sound Game - 02. Februar
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
Swiss Game Hub: GameSpace - jeweils am zweiten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Games Pub Quiz - jeweils am dritten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Monthly Playtesting Event - jeweils am letzten Mittwoch im Monat
Global Game Jam - 30. Januar - 1. Februar 2026 - ETH, Zürich
Global Game Jam - 30. Januar - 1. Februar 2026 - HSLU, Emmenbrücke
Japan Impact 2026 - 14. & 15. Februar 2026 - EPFL Lausanne
Swiss Game Hub: Game Jam - 21. & 22. Februar 2026 - Swiss Game Hub
LOCK AND LOAD 17, 20. - 22. Februar 2026, St. Urban Strasse 5 6210 Sursee
New Realities - wie KI uns abbildet - Stadtmuseum Aarau - 9. November 2025 - 1. März 2026