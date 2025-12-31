Spiele-Releases und -Termine im Januar 2026

Nach all den spannenden Geschenken unter dem Weihnachtsbaum, geht das neue Jahr eher gemählich los, aber das ist ja nicht wirkliches etwas Schlimmes. Welche spannenden Titel in den kommenden Wochen auf euch warten, könnt ihr wie immer der nachfolgenden Liste entnehmen. Und in diesem Sinne: Happy Gaming und ein frohes, neues 2026!

Unser Monats-Highlight: Animal Crossing: New Horizons, das am 15. Januar physisch für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Falls ihr noch den Dezember nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Dezember 2025.

Spiele-Releases im Januar 2026

Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt.

Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.

Military Logistics Simulator - PS5 - 08. Januar

Sonic Wings Reunion - NSW, PS5 - 08. Januar

Animal Well - PS5 - 09. Januar

Slime Rancher 2 - PS5, XSX - 14. Januar

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - NSW2 - 15. Januar

Frank and Drake - NSW2, NSW, PS5, PS4 - 15. Januar

Inspector Waffles: Early Days - PS5 - 21. Januar

Dynasty Warriors: Origins - NSW2 - 22. Januar

Final Fantasy 7 Remake Intergrade - Day 1 Edition - NSW2 - 22. Januar

The Good Old Days - NSW - 22. Januar

Operation Night Strikers - Assault Edition - NSW - 23. Januar

Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights - NSW - 27. Januar

The Last Ninja Collection + Bonus Games - NSW - 29. Januar

A-RED Walking Robot - PS5 - 30. Januar

Card-en-Ciel - Nintendo Switch 2 Edition - NSW2 - 30. Januar

Code Vein 2 - PS5, XSX, PC - 30. Januar

Dinkum - Day 1 Edition - NSW - 30. Januar

Puppet House - PS5 - 30. Januar

Red Dead Redemption - PS5 - 30. Januar

The 9th Charnel - PS5 - 30. Januar

Gesellschaftsspiele

Toy Battle - 15. Januar

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Swiss Game Hub: GameSpace - jeweils am zweiten Donnerstag (11.12.) im Monat

Swiss Game Hub: Games Pub Quiz - jeweils am dritten Donnerstag im Monat

Swiss Game Hub: Montly Playtesting Event - jeweils am letzten Mittwoch im Monat

Global Game Jam - 30. Januar - 1. Februar 2026 - ETH, Zürich

Global Game Jam - 30. Januar - 1. Februar 2026 - HSLU, Emmenbrücke

Stardew Valley Konzert - 30. Januar 2026 - The Hall, Zürich

Japan Impact 2026 - EPFL Lausanne - 14. & 15. Februar 2026

**LOCK AND LOAD 17, 20. - 22. Februar 2026, St. Urban Strasse 5 6210 Sursee

New Realities - wie KI uns abbildet - Stadtmuseum Aarau - 9. November 2025 - 1. März 2026

Hier findet ihr unseren kompletten Event-Kalender