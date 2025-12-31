Spiele-Releases und -Termine im Januar 2026

Nach all den spannenden Geschenken unter dem Weihnachtsbaum, geht das neue Jahr eher gemählich los, aber das ist ja nicht wirkliches etwas Schlimmes. Welche spannenden Titel in den kommenden Wochen auf euch warten, könnt ihr wie immer der nachfolgenden Liste entnehmen. Und in diesem Sinne: Happy Gaming und ein frohes, neues 2026!
Unser Monats-Highlight: Animal Crossing: New Horizons, das am 15. Januar physisch für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird.
Falls ihr noch den Dezember nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Dezember 2025.
Spiele-Releases im Januar 2026
Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt.
Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.
Military Logistics Simulator - PS5 - 08. Januar
Sonic Wings Reunion - NSW, PS5 - 08. Januar
Animal Well - PS5 - 09. Januar
Slime Rancher 2 - PS5, XSX - 14. Januar
Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - NSW2 - 15. Januar
Frank and Drake - NSW2, NSW, PS5, PS4 - 15. Januar
Inspector Waffles: Early Days - PS5 - 21. Januar
Dynasty Warriors: Origins - NSW2 - 22. Januar
Final Fantasy 7 Remake Intergrade - Day 1 Edition - NSW2 - 22. Januar
The Good Old Days - NSW - 22. Januar
Operation Night Strikers - Assault Edition - NSW - 23. Januar
Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights - NSW - 27. Januar
The Last Ninja Collection + Bonus Games - NSW - 29. Januar
A-RED Walking Robot - PS5 - 30. Januar
Card-en-Ciel - Nintendo Switch 2 Edition - NSW2 - 30. Januar
Code Vein 2 - PS5, XSX, PC - 30. Januar
Dinkum - Day 1 Edition - NSW - 30. Januar
Puppet House - PS5 - 30. Januar
Red Dead Redemption - PS5 - 30. Januar
The 9th Charnel - PS5 - 30. Januar
Gesellschaftsspiele
Toy Battle - 15. Januar
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
Swiss Game Hub: GameSpace - jeweils am zweiten Donnerstag (11.12.) im Monat
Swiss Game Hub: Games Pub Quiz - jeweils am dritten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Montly Playtesting Event - jeweils am letzten Mittwoch im Monat
Global Game Jam - 30. Januar - 1. Februar 2026 - ETH, Zürich
Global Game Jam - 30. Januar - 1. Februar 2026 - HSLU, Emmenbrücke
Stardew Valley Konzert - 30. Januar 2026 - The Hall, Zürich
Japan Impact 2026 - EPFL Lausanne - 14. & 15. Februar 2026
**LOCK AND LOAD 17, 20. - 22. Februar 2026, St. Urban Strasse 5 6210 Sursee
New Realities - wie KI uns abbildet - Stadtmuseum Aarau - 9. November 2025 - 1. März 2026