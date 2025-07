Spiele-Releases und -Termine im August 2025

Na, schon aufgeregt? - Diesen Monat gibt es nicht nur eine gigantische Auswahl an vielen, kleinen und bunten Spielen, sondern auch die Gamescom 2025 steht vor der Tür. Falls ihr nicht dabei sein könnt, kein Problem: wir schauen uns alles ganz genau an und in der Zwischenzeit könnt ihr unten mal stöbern, welche Spiele auf euch warten.

Unser Monats-Highlight: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das am 28. August physisch erscheinen wird.

Falls ihr noch den Juli nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Juli 2025.

Spiele-Releases im August 2025

Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt.

Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.

Harvest Moon: The Lost Valley + Skytree Village - NSW - 01. August

Yasha: Legends of the Demon Blade - Deluxe Edition - PS5 - 01. August

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - NSW, PS5, XSX - 05. August

Berserk Boy - NSW - 07. August

Gradius Origins - NSW, PS5 - 07. August

Lost Records: Bloom & Rage - PS5 - 07. August

8-Bit Adventures 2 - NSW - 08. August

9 Years of Shadows - NSW - 09. August

Bat Boy - PS5 - 08. August

Date with Devils - NSW - 08. August

Freedom Planet 2 - NSW, PS5 - 08. August

Hatsune Miku Logic Paint S - NSW - 08. August

Homebody - NSW, PS5 - 08. August

In Stars And Time - NSW - 08. August

Mafia: The Old Country - PS5, XSX, PC - 08. August

Magical Drop 6 - NSW, PS5 - 08. August

Ninja Five-0 - PS5 - 08. August

Ready or Not - Day 1 Edition - PS5, XSX - 08. August

Slipstream - NSW, PS5 - 08. August

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game - NSW, PS5 - 08. August

The Lara Croft Collection - NSW - 08. August

Ori - The Collection - NSW - 11. August

ACA NEOGEO Selection Vol. 5 - NSW - 13. August

ACA NEOGEO Selection Vol. 6 - NSW - 13. August

Behind the Frame and The Star Named EOS - NSW - 13. August

Descenders - NSW - 14. August

EA Sports Madden NFL 26 - NSW2, PS5, XSX - 14. August

Iwakura Aria - NSW - 14. August

Little Friends: Dogs & Cats - NSW - 14. August

Little Friends: Puppy Island - Die Insel der Welpen - NSW - 14. August

Moving Out 2 - NSW - 14. August

Toaplan Arcade Collection Vol. 1 - NSW, PS5 - 14. August

Toaplan Arcade Collection Vol. 2 - NSW, PS5 - 14. August

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - Nintendo Switch 2 Edition - NSW2 - 15. August

LEGO City: Undercover - NSW - 15. August

Amber Isle - NSW - 19. August

Discounty - NSW, PS5 - 21. August

DREDGE: Complete Edition - NSW, PS5 - 21. August

Worms Armageddon - Anniversary Edition - NSW, PS5 - 21. August

Awesome Pea 3 - PS5 - 22. August

Azura's Crystals - NSW, PS5 - 22. August

Dead End City - NSW, PS5 - 22. August

Funko Fusion - Deluxe Edition - NSW - 22. August

Nikoderiko: The Magical World - Directors Cut - NSW, PS5 - 22. August

Ruggnar - NSW - 22. August

Slay the Princess: The Pristine Cut - NSW, PS5 - 22. August

Suicide Guy VR Deluxe - PS5 - 22. August

****Gears of War Reloaded** - PS5 - 26. August

Space Adventure Cobra: The Awakening - NSW, PS5 - 26. August

Story of Seasons: Grand Bazaar - NSW2, NSW - 27. August

40 Sports Games in 1 - NSW, PS5 - 28. August

Date Everything! - NSW, PS5 - 28. August

Kirby und das vergessene Land - Nintendo Switch 2 Edition - NSW - 28. August

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - PS5, XSX, PC - 28. August

Ultros - NSW - 28. August

Battle of Rebels - NSW, PS5, PS4 - 29. August

Copycat - PS5 - 29. August

Crypt Custodian - NSW, PS5 - 29. August

Dungeon Drafters - NSW, PS5 - 29. August

Goosebumps: Terror in Little Creek - NSW, PS5 - 29. August

Hello Kitty Island Adventure - PS5 - 29. August

Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem - Deluxe Edition - NSW - 29. August

Hundred Days: Winemaking Simulator - NSW, PS5 - 29. August

Kiborg - PS5 - 29. August

Lost Soul Aside - PS5 - 29. August

Miraculous: Paris Under Siege + Rise of the Sphinx Double Pack - NSW - 29. August

Shinobi: Art of Vengeance - NSW, PS5, PC - 29. August

Super Robot Wars Y - NSW, PS5 - 29. August

The Alters - XSX - 29. August

Gesellschaftsspiele

Adventure Games: Mission Mars - 14. August

Exit - Das Spiel Family 2 - Backstage Boys, Jahrmarkt im Dunkeln - 14. August

Exit - Das Spiel: Die letzte Vorstellung - 14. August

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Nintendo Direct - Online - 31. Juli 2025, 15:00

The Korean Wave - K-Pop Ausstellung - Museum Rietberg, Zürich - bis 17. August 2025

THQ Nordic Showcase - ONLINE - 1. August 2025, 21:00

Chibi-Con - Winterthur - 9. & 10. August 2025

OLYMPALAN - Brugg - 15. - 17. August 2025

DevCom 2025 - Köln - 17. - 19. August 2025

Gamescom 2025 - 20. - 24. August 2025

The Witcher Konzepert - Köln - 20. August 2025

Swiss Game Hub: Monthly Playtesting Event - Swiss Game Hub, Oerlikon - 27. August 2025 - 19-20:00

