Spiele-Releases und -Termine im Dezember 2025

Letzter Monat im Jahr und was soll man dazu sagen? - Er startet noch mal stark, verschwindet dann aber ganz schnell vom Radar, denn die Gaming-Weihnachtspause lässt auch dieses Jahr nicht auf sich warten. Muss ja nicht schlimm sein, denn der Pile-of-Shame ist dieses Jahr sicher nicht kleiner geworden, oder?

Unser Monats-Highlight: Metroid Prime 4: Beyond, das am 04. Dezember physisch erscheinen wird.

Falls ihr noch den Augustnachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom November 2025.

Spiele-Releases im Dezember 2025

Assassin's Creed Shadows - NWS2 - 02. Dezember

C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield - Total Warfare Edition - NWS, PS5 - 04. Dezember

Final Fantasy 7 Remake Intergrade + Rebirth - PS5 - 04. Dezember

Metroid Prime 4: Beyond - NWS2, NWS - 04. Dezember

Octopath Traveler 0 - NWS2, NWS, PS5, XSX - 04. Dezember

Old School Rally - Special Edition - NSW, PS5 - 04. Dezember

R-Type Delta: HD Boosted - NSW, PS5 - 04. Dezember

Sofias Tierklinik: Einsatz im Wildtierpark - PS5, PS4 - 04. Dezember

7 Days to Die: Console Edition - XSX - 05. Dezember

Air Twister - Collector's Edition - NWS, PS5, PS4 - 05. Dezember

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition - PS5, XSX - 05. Dezember

Death end re;Quest 2 - PS4 - 05. Dezember

Fortnite - Schattenfeuer + Eis-Paket - NWS2, NWS, PS5 - 05. Dezember

JaJaMaru: Legendary Ninja Collection - Collector's Edition - NWS, PS4 - 05. Dezember

Mandragora: Whispers of the Witch Tree - NWS, PS5, XSX - 05. Dezember

Terrifier: The ARTcade Game - XSX - 05. Dezember

Microsoft Flight Simulator 2024 - PS5 - 08. Dezember

Yakuza 0: Director's Cut - PS5, PC - 08. Dezember

Yakuza Kiwami - NWS2 - 08. Dezember

Yakuza Kiwami 2 - NWS2 - 08. Dezember

Yakuza Series - 20th Anniversary Edition - PS5, PC - 08. Dezember

Goodnight Universe - NWS2 - 09. Dezember

Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition - NWS2 - 09. Dezember

Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International - NWS, PS5, PS4 - 09. Dezember

Anima Gate of Memories: I & II Remaster - PS5 - 11. Dezember

Breakout Beyond - PS5 - 11. Dezember

Dunjungle - Premium Edition - NWS, PS5 - 11. Dezember

9 Years of Shadows - PS5 - 12. Dezember

Bee Simulator: The Hive - PS5 - 12. Dezember

Beyblade X: XONE - NWS - 12. Dezember

Cooking Companions - Premium Edition - NWS, PS5 - 12. Dezember

Disney Miraness Fitness - NWS - 12. Dezember

Football Manager 26 - NWS2 - 12. Dezember

Mortal Kombat: Legacy Kollection - NWS2, NSW, PS5 - 12. Dezember

Oxide Room 208 - Collector's Edition - PS5 - 12. Dezember

Terminator 2D: No Fate - Collector's Edition - NSW, PS5, PS4, XSX - 12. Dezember

Earthion - NSW, PS5 - 16. Dezember

Mamorukun ReCurse! - Underworld Edition - NSW, PS5 - 16. Dezember

Adventure of Samsara - PS5 - 18. Dezember

Yooka Re-PlayLee - NWS2, PS5 - 18. Dezember

Montezuma's Revenge: The 40th Anniversary Edition - NWS - 19. Dezember

Nordic Ashes: The Complete Saga - NWS, PS5 - 19. Dezember

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Pipin' Hot Collector's Edition - NWS, PS5 - 19. Dezember

Gesellschaftsspiele

Aquatica - 02. Dezember

Champions of Wind and Fire - 02. Dezember

Das Phönix-Projekt - 02. Dezember

How to Save a World - 02. Dezember

Ironwood - 02. Dezember

Ironwood: Holo-Kartenset - 02. Dezember

Leviathan Wilds - 02. Dezember

Obsession: Characters - 02. Dezember

Panda Royale - 02. Dezember

Rebel Princess: Doppelt Rebellisch - 02. Dezember

Siedlungen von Eldervale: Gestaltwandler - 02. Dezember

Siedlungen von Eldervale: Minotaurus - 02. Dezember

Siedlungen von Eldervale: Schatz & Hort - 02. Dezember

Terraforming Mars: Das Würfelspiel - Missionen - 02. Dezember

Yokai Pagoda - 02. Dezember

Chaosteria - 04. Dezember

SETI: Raumfahrtorganisationen - 04. Dezember

Garden Lake - 09. Dezember

Bad Baby Lich Lords - 10. Dezember

Polaris - 10. Dezember

Kilia - 18. Dezember

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Swiss Game Hub: GameSpace - jeweils am zweiten Donnerstag im Monat

Swiss Game Hub: Games Pub Quiz - jeweils am dritten Donnerstag im Monat

Swiss Game Hub: Montly Playtesting Event - jeweils am letzten Mittwoch im Monat

NetGame Convention, 4. - 7. Dezember 2025, Sägegasse 19, 3400 Burgdorf

Stardew Valley Konzert - 30. Januar 2026 - The Hall, Zürich

**New Realities - wie KI uns abbildet - Stadtmuseum Aarau - 9. November 2025 - 1. März 2026

