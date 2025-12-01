Spiele-Releases und -Termine im Dezember 2025

Letzter Monat im Jahr und was soll man dazu sagen? - Er startet noch mal stark, verschwindet dann aber ganz schnell vom Radar, denn die Gaming-Weihnachtspause lässt auch dieses Jahr nicht auf sich warten. Muss ja nicht schlimm sein, denn der Pile-of-Shame ist dieses Jahr sicher nicht kleiner geworden, oder?
Unser Monats-Highlight: Metroid Prime 4: Beyond, das am 04. Dezember physisch erscheinen wird.
Falls ihr noch den Augustnachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom November 2025.
Spiele-Releases im Dezember 2025
Assassin's Creed Shadows - NWS2 - 02. Dezember
C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield - Total Warfare Edition - NWS, PS5 - 04. Dezember
Final Fantasy 7 Remake Intergrade + Rebirth - PS5 - 04. Dezember
Metroid Prime 4: Beyond - NWS2, NWS - 04. Dezember
Octopath Traveler 0 - NWS2, NWS, PS5, XSX - 04. Dezember
Old School Rally - Special Edition - NSW, PS5 - 04. Dezember
R-Type Delta: HD Boosted - NSW, PS5 - 04. Dezember
Sofias Tierklinik: Einsatz im Wildtierpark - PS5, PS4 - 04. Dezember
7 Days to Die: Console Edition - XSX - 05. Dezember
Air Twister - Collector's Edition - NWS, PS5, PS4 - 05. Dezember
Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition - PS5, XSX - 05. Dezember
Death end re;Quest 2 - PS4 - 05. Dezember
Fortnite - Schattenfeuer + Eis-Paket - NWS2, NWS, PS5 - 05. Dezember
JaJaMaru: Legendary Ninja Collection - Collector's Edition - NWS, PS4 - 05. Dezember
Mandragora: Whispers of the Witch Tree - NWS, PS5, XSX - 05. Dezember
Terrifier: The ARTcade Game - XSX - 05. Dezember
Microsoft Flight Simulator 2024 - PS5 - 08. Dezember
Yakuza 0: Director's Cut - PS5, PC - 08. Dezember
Yakuza Kiwami - NWS2 - 08. Dezember
Yakuza Kiwami 2 - NWS2 - 08. Dezember
Yakuza Series - 20th Anniversary Edition - PS5, PC - 08. Dezember
Goodnight Universe - NWS2 - 09. Dezember
Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition - NWS2 - 09. Dezember
Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International - NWS, PS5, PS4 - 09. Dezember
Anima Gate of Memories: I & II Remaster - PS5 - 11. Dezember
Breakout Beyond - PS5 - 11. Dezember
Dunjungle - Premium Edition - NWS, PS5 - 11. Dezember
9 Years of Shadows - PS5 - 12. Dezember
Bee Simulator: The Hive - PS5 - 12. Dezember
Beyblade X: XONE - NWS - 12. Dezember
Cooking Companions - Premium Edition - NWS, PS5 - 12. Dezember
Disney Miraness Fitness - NWS - 12. Dezember
Football Manager 26 - NWS2 - 12. Dezember
Mortal Kombat: Legacy Kollection - NWS2, NSW, PS5 - 12. Dezember
Oxide Room 208 - Collector's Edition - PS5 - 12. Dezember
Terminator 2D: No Fate - Collector's Edition - NSW, PS5, PS4, XSX - 12. Dezember
Earthion - NSW, PS5 - 16. Dezember
Mamorukun ReCurse! - Underworld Edition - NSW, PS5 - 16. Dezember
Adventure of Samsara - PS5 - 18. Dezember
Yooka Re-PlayLee - NWS2, PS5 - 18. Dezember
Montezuma's Revenge: The 40th Anniversary Edition - NWS - 19. Dezember
Nordic Ashes: The Complete Saga - NWS, PS5 - 19. Dezember
Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Pipin' Hot Collector's Edition - NWS, PS5 - 19. Dezember
Gesellschaftsspiele
Aquatica - 02. Dezember
Champions of Wind and Fire - 02. Dezember
Das Phönix-Projekt - 02. Dezember
How to Save a World - 02. Dezember
Ironwood - 02. Dezember
Ironwood: Holo-Kartenset - 02. Dezember
Leviathan Wilds - 02. Dezember
Obsession: Characters - 02. Dezember
Panda Royale - 02. Dezember
Rebel Princess: Doppelt Rebellisch - 02. Dezember
Siedlungen von Eldervale: Gestaltwandler - 02. Dezember
Siedlungen von Eldervale: Minotaurus - 02. Dezember
Siedlungen von Eldervale: Schatz & Hort - 02. Dezember
Terraforming Mars: Das Würfelspiel - Missionen - 02. Dezember
Yokai Pagoda - 02. Dezember
Chaosteria - 04. Dezember
SETI: Raumfahrtorganisationen - 04. Dezember
Garden Lake - 09. Dezember
Bad Baby Lich Lords - 10. Dezember
Polaris - 10. Dezember
Kilia - 18. Dezember
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
Swiss Game Hub: GameSpace - jeweils am zweiten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Games Pub Quiz - jeweils am dritten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Montly Playtesting Event - jeweils am letzten Mittwoch im Monat
NetGame Convention, 4. - 7. Dezember 2025, Sägegasse 19, 3400 Burgdorf
Stardew Valley Konzert - 30. Januar 2026 - The Hall, Zürich
**New Realities - wie KI uns abbildet - Stadtmuseum Aarau - 9. November 2025 - 1. März 2026