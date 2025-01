Spiele-Releases und -Termine im Februar 2025

Na, schon in Valentinstagsstimmung? Falls ihr noch ein Geschenk für eure/euren Liebste/n braucht, werden ihr vielleicht mit den kommenden Neuerscheinungen fündig. Und denkt dran: man kann sich auch selber ein Geschenk machen! In diesem Sinne: Happy Gaming!

Unser Monats-Highlight: Monster Hunter Wilds, das am 28. Februar erscheinen wird.

Falls ihr noch den Januar nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Januar 2025.

Spiele-Releases im Februar 2025

Kingdom Come: Deliverance 2 - PS5, XSX, PC - 04. Februar

Ambulance Life: A Paramedic Simulator - PS5, PC - 06. Februar

Civilization 7 - Deluxe Edition - PS5, XSX - 06. Februar

Ys Memoire: The Oath in Felghana - NSW, PS5 - 07. Februar

Civilization 7 - NSW, PS5, XSX, PC - 11. Februar

Avowed - Premium Steelbook Edition - XSX, PC - 13. Februar

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate - Day 1 Edition - NSW, PS5 - 13. Februar

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 - NSW; PS5, PS4 - 14. Februar

Stories from Sol: The Gun-Dog - Starship Edition - NSW, PS5 - 20. Februar

Graveyard Keeper - Undead Edition - 21. Februar

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - PS5, PS4, XSX, PC - 21. Februar

Secret Neighbor + Hello Engineer - NSW - 21. Februar

Shred! Remastered + Shred! 2: ft Sam Pilgrim (Code in a Box) - NSW - 21. Februar

The Plucky Squire (Der kühne Knappe) - NSW, PS5 - 21. Februar

Bakeru - NSW - 25. Februar

Layers of Fear - PS5 - 26. Februar

DreadOut Remastered Collection - NSW, PS5 - 27. Februar

Him, The Smile & Bloom - NSW - 27. Februar

Metal Slug Tactics - NSW, PS5, PS4 - 27. Februar

Railroads Online - Pioneer Edition - PS5 - 27. Februar

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection - NSW - 27. Februar

Monster Hunter Wilds - PS5, XSX, PC - 28. Februar

Montezuma's Revenge: The 40th Anniversary Edition - Limited Edition - NSW - 28. Februar

Omega 6: The Triangle Stars - NSW - 28. Februar

PGA Tour 2K25 - PS5, XSX, PC - 28. Februar

Gesellschaftsspiele

Atua - 20. Februar

Crystalla - 20. Februar

One Round? - 20. Februar

Ziggurat - 20. Februar

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Games Pub Quiz - 6. Februar, 19:00, Swiss Game Hub, Erika-Mann Strasse 11, Zürich

Unicon - 8. & 9. Februar, Aegerihalle, Unterägeri

Japan Impact - 15. & 16. Februar, Lausanne

30 Jahre Warcraft - 22. Februar 2025, London

Swiss Game Hub: Testing Night - 26. Februar, 19:00, Swiss Game Hub, Erika-Mann Strasse 11, Zürich

Tokyo Indie Games Summit - 8. & 9. März, Tokyo

Polymanga - 18. - 21. März, Lausanne

Geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Helden, Vorbilder und Idole - bis 27. April 2025 - Stadtmuseum Aarau

Choose Your Player - bis 27. April 2025, Friedrichshafen

