Spiele-Releases und -Termine im Juli 2025

Halbzeit! - da haben wir uns eine (Sommer-) Veschnaufpause verdient oder? Wirklich grosse Titel warten in den kommenden Wochen nicht auf uns, aber es gibt sicherlich Schlimmeres, als den Sommer auch mal am Wasser oder in den Bergen zu verbringen, oder? In diesem Sinne: Happyy Gaming!

Unser Monats-Highlight: Donkey Kong Bananza, das am 17. Juli physisch erscheinen wird.

Spiele-Releases im Juli 2025

Death end re;Quest: Triple Pack - PS4 - 04. Juli

Five Nights at Freddy's: Into the Pit - XSX - 04. Juli

Hungry Meem - NSW - 04. Juli

Kemco RPG Selection Vol. 10 - NSW - 04. Juli

Kemco RPG Selection Vol. 3 - PS5 - 04. Juli

Star Overdrive - PS5 - 04. Juli

Victory Heat Rally - Champion Edition - NSW - 07. Juli

EA Sports College Football 26 - Deluxe Edition (Digital) - XSX - 10. Juli

Patapon 1+2 Replay - NSW - 10. Juli

Badminton Time! VR - PS5 - 11. Juli

Cattle Country - NSW, PS5 - 11. Juli

Legacy of Kain: Soul Reaver 1+2 Remastered - NSW, PS5 - 11. Juli

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - NSW2, NSW, PS5, PS4, XSX, PC - 11. Juli

Destiny 2: The Edge of Fate (Digital) - PC - 15. Juli

Destiny 2: Year of Prophecy (Digital) - PC - 15. Juli

Edens Zero - Day 1 Edition - PS5, XSX, PC - 15. Juli

Bustafellows Season 2 - NSW - 17. Juli

Donkey Kong Bananza - NSW2 - 17. Juli

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business - PS5, XSX - 17. Juli

Rugby League 26 - PS5, XSX - 17. Juli

Dragonball Z: Kakarot - Daima Edition - NSW, PS5 - 18. Juli

Hunter x Hunter: Nen x Impact - NSW, PS5 - 18. Juli

Itorah - NSW, PS4 - 18. Juli

Shadow Labyrinth - NSW, PS5, XSX - 18. Juli

The Alters - PS5, XSX - 18. Juli

Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions - NSW, PS5, XSX, PC - 24. Juli

Killing Floor 3 - Day 1 Edition - PS5, XSX, PC - 24. Juli

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition - NSW2 - 24. Juli

Wuchang: Fallen Feathers - Day 1 Edition - PS5, XSX - 24. Juli

Astrea: Six-Sided Oracles - NSW - 25. Juli

Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced - NSW, PS5 - 25. Juli

Battle of Rebels - NSW, PS5, PS4 - 2. Juli

Broken Sword: Shadow of the Templars - Reforged Edition - NSW, PS5, XSX - 25. Juli

Fading Afternoon - Uncensored Edition - NSW - 25. Juli

No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files - Aiba Edition - NSW2, NSW - 25. Juli

Wild Hearts S - NSW2 - 25. Juli

Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy - NSW, PS5, PS4 - 29. Juli

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game - NSW, PS5 - 29. Juli

MatchMaker Agency - NSW - 30. Juli

Shin-chan: Shiro and the Coal Town - NSW - 31. Juli

The Cruel King and the Great Hero - NSW - 31. Juli

Gesellschaftsspiele

Erfinder des Südtigris - 02. Juli

Cyberpunk Red: Combat Zone - 2 Player Starter Core Box - 04. Juli

Stardew Valley: The Board Game - 04. Juli

Tiletum: Die Suche nach Silber - 04. Juli

Star Wars: The Mandalorian Adventures - Ein Clan von Zweien - 11. Juli

Octocube - 18. Juli

Der Herr der Ringe: Das Schicksal der Gemeinschaft - 29. Juli

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

The Korean Wave - K-Pop Ausstellung - Museum Rietberg, Zürich - bis 17. August 2025

Bandai Summer Showcase - ONLINE - 2. Juli 2025, 21:00

Swiss Game Hub: Find your Team - Swiss Game Hub, Oerlikon - 11. Juli 2025 - 19-20:00

Swiss Game Hub: Monthly Playtesting Event - Swiss Game Hub, Oerlikon - 30. Juli 2025 - 19-20:00

BigChungus Lan - Biberist - 31. Juli - 3. August 2025

THQ Nordic Showcase - ONLINE - 1. August 2025, 21:00

Chibi-Con - Winterthur - 9. & 10. August 2025

OLYMPALAN - Brugg - 15. - 17. August 2025

DevCom 2025 - Köln - 17. - 19. August 2025

Gamescom 2025 - 20. - 24. August 2025

The Witcher Konzepert - Köln - 20. August 2025

Swiss Game Hub: Monthly Playtesting Event - Swiss Game Hub, Oerlikon - 27. August 2025 - 19-20:00

