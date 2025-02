Spiele-Releases und -Termine im März 2025

Während die letzten Wochen oder gar Monate in der Gamingwelt eher ruhig waren, spriessen langsam aber sicher die spannenden Spiele wieder - passend zum Frühling. Welche Highlights in den kommenden Wochen auf euch warten, könnt ihr der nachfolgenden Liste entnehmen und wie immer: Happy Gaming!

Unser Monats-Highlight: Assassin's Creed Shadows, das am 20. März erscheinen wird.

Falls ihr noch den Februar nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Februar 2025.

Spiele-Releases im März 2025

Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt. (Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind)

Two Point Museum - Explorer Edition - PS5, XSX, PC - 04. März

Eldrador Creatures Shadowfall - NSW, PS5 - 06. März

Split Fiction - PS5, XSX - 06. März

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars - Day 1 Edition - NSW, PS5, XSX, PC - 06. März

Caravan SandWitch - NSW, PS5 - 07. März

Jet Kave Adventure - NSW - 07. März

Let's School - NSW, PS5 - 07. März

Rise of the Ronin (Digital) - PC - 11. März

Beyond The Ice Palace 2 - NSW, PS5 - 13. März

The Cub - Back to Earth Edition - NSW - 13. März

Brok the InvestiGator - NSW, PS5 - 14. März

Iron Meat - Metal Edition - 14. März

MLB The Show 25 - NSW, PS5, XSX - 14. März

Petit Island - NSW, PS5 - 14. März

Sugardew Island - NSW, PS5 - 14. März

WWE 2K25 - PS5, PS4, XSX, PC - 14. März

Assassin's Creed Shadows - PS5, XSX, PC - 20. März

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - NSW - 20. März

Alaskan Road Truckers: Highway Edition - PS5 - 21. März

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land - PS5, PS4, XSX - 21. März

Bleach Rebirth of Souls - PS5, PS4, XSX - 21. März

The Messenger - NSW, PS5 - 21. März

Goat Simulator: Remastered - PS5 - 25. März

Hello Kitty Island Adventure - Deluxe Edition - NSW - 25. März

Killing Floor 3 - Day 1 Edition - PS5, XSX, PC - 25. März

AI Limit - Deluxe Edition - PS - 27. März

Atomfall - PS5, PS4, XSX - 27. März

Cats on Duty - Meow Edition - PS5 - 27. März

Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation Prism - PS5, PS4 - 27. März

Glücksbärchis: Entdecke die Magie - NSW, PS5 - 27. März

Ninja Gaiden 2 Black - PS5 - 27. März

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - NSW - 27. März

The First Berserker: Khazan - PS5, XSX - 27. März

Dollhouse: Behind the Broken Mirror - PS5, XSX - 28. März

Kemco RPG Selection Vol. 2 - PS5 - 28. März

Kemono Heroes - NSW, PS5 - 28. März

Little Kitty, Big City - NSW - 28. März

Neon Apex: Beyond the Limit - NSW, PS5 - 31. März

Pixelshire - NSW - 31. März

Revenge of the Savage Planet - Day 1 Edition - PS, XSX - 31. März

Slay the Princess: The Pristine Cut - NSW, PS5 - 31. März

Gesellschaftsspiele

Cascadia Junior - 13. März

Castle Combo - 13. März

Color Craze - 13. März

Exit - Das Spiel: Abenteuer auf Catan - 13. März

Murder Mystery Party: Cocktail Mortale - 13. März

Right on time - 13. März

Schattenwald - 13. März

Atua - 14. März

Ziggurat - 14. März

Der Herr der Ringe: Duell um Mittelerde (Nachproduktion) - 20. März

CATAN Ergänzung: Seefahrer (2025) - 27. März

CATAN Ergänzung: Städte & Ritter (2025) - 27. März

Sky Team: Turbulenzen - 27. März

Faraway: Völker der Tiefe - 28. März

Flip 7 - 28. März

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Nacon Connect - 6. März, 19:00, Online

Tokyo Indie Games Summit - 8. & 9. März, Tokyo

Swiss Game Hub: GameSpace - 13. März, 19:00, Swiss Game Hub, Erika-Mann Strasse 11, Zürich

Polymanga - 18. - 21. März, Lausanne

Swiss Game Hub: Testing Night - 26. März, 19:00, Swiss Game Hub, Erika-Mann Strasse 11, Zürich

Nintendo Direct - Nintendo Switch 2 - 2. April 2025, 15:00, Online

Nintendo Switch 2 - Experience Events - 4. - 6. April, Paris

Swiss Game Hub: GameSpace - 10. April, 19:00, Swiss Game Hub, Erika-Mann Strasse 11, Zürich

Nintendo Switch 2 - Experience Events - 11. - 13. April, London

Nintendo Switch 2 - Experience Events - 25. - 27. April, Berlin

Nintendo Switch 2 - Experience Events - 25. - 27. April, Mailand

Japan Food Fest 18. - 20. April - Halle 550, Oerlikon, Zürich

Geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Helden, Vorbilder und Idole - bis 27. April - Stadtmuseum Aarau

Choose Your Player - bis 27. April 2025, Friedrichshafen

Swiss Game Hub: Testing Night - 30. April, 19:00, Swiss Game Hub, Erika-Mann Strasse 11, Zürich

Hier findet ihr unseren kompletten Event-Kalender