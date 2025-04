Spiele-Releases und -Termine im Mai 2025

Gut, so richtig entspannend sind Spiele nicht so häufig (auch nicht diesen Monat), aber zwischen unseren Monats-Highlight und Perlen wie "Elden Ring Nightreign" liegen einfach Welten... oder? Ganz viele andere Welten lassen sich auch noch in den reichlich anderen Spielreleases entdecken. In diesem Sinne wie immer: Happy Gaming!

Unser Monats-Highlight (nebst Nightreign): Spirit of the North 2, das am 08. Mai physisch erscheinen wird.

Falls ihr noch den April nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom April 2025.

Spiele-Releases im Mai 2025

Super Technos World: River City & Technos Arcade Classics - NSW, PS5 - 01. Mai

Bullet Hell Collection: Volume 1 - NSW - 02. Mai

Ninja Five-0 - NSW, PS4 - 02. Mai

Ogu and the Secret Forest - NSW - 02. Mai

Stellaris: BioGenesis (Digital) - PC - 05. Mai

Metal Eden (Digital) - PC - 06. Mai

BATSUGUN Saturn Tribute Boosted - NSW, PS4 - 08. Mai

Revenge of the Savage Planet - Day 1 Edition - PS, XSX - 08. Mai

Spirit of the North 2 - PS5, PC - 08. Mai

Berserk Boy - NSW - 09. Mai

SANABI - NSW - 09. Mai

DOOM: The Dark Ages - Premium Edition - PS5, XSX, PC - 13. Mai

The Precinct - Limited Edition - PS5, XSX - 13. Mai

City Bus Manager - PS5 - 15. Mai

Gori: Cuddly Carnage - PS5 - 15. Mai

Tiebreak: Official Game of the ATP and WTA - Ace Edition - NSW - 15. Mai

Yasha: Legends of the Demon Blade - NSW, PS5, PS4 - 15. Mai

Capcom Fighting Collection 2 - NSW, PS4, XSX - 16. Mai

Neon Apex: Beyond the Limit - NSW, PS5 - 16. Mai

Roadcraft - PS5, XSX - 20. Mai

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute - NSW, PS5 - 22. Mai

Blades of Fire - Day 1 Edition - PS5, XSX - 22. Mai

Commandos: Origins - Deluxe Edition - PS5, XSX, PC - 22. Mai

Deliver At All Costs - PS5, XSX - 22. Mai

Elsie - Magitek Edition - NSW, PS5 - 22. Mai

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - NSW, PS5 - 22. Mai

Mobile Suit Gundam: Seed Battle Destiny Remastered - NSW - 22. Mai

Steredenn: Binary Stars - PS5 - 22. Mai

Onimusha 1+2 (Digital) - XSX - 23. Mai

Onimusha 2: Samurai's Destiny (Digital) - XSX, PC - 23. Mai

Steel Seed - PS5 - 23. Mai

Truck Driver - Gold Edition - PS5 - 23. Mai

Turnip Boy Robs a Bank - NSW - 23. Mai

Roboquest - PS5 - 27. Mai

Zombie Cure Lab - PS5 - 27. Mai

Scar-Lead Salvation - PS5, PS4 - 29. Mai

Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure - NSW - 29. Mai

EA Sports F1 25 - PS5, XSX - 30. Mai

Elden Ring Nightreign - PS5, PS4, XSX, PC - 30. Mai

Finding Frankie - PS5 - 30. Mai

Lost Soul Aside - PS5 - 30. Mai

Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind - NSW, PS5 - 30. Mai

Rebel Transmute - NSW, PS5 - 30. Mai

Shotgun King: The Final Checkmate - PS5 - 30. Mai

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Ultimate Edition - NSW, PS5 - 30. Mai

Umurangi Generation - PS5 - 30. Mai

Gesellschaftsspiele

Duck & Cover - 01. Mai

Whispering Woods - 01. Mai

Get that Cat - 15. Mai

Tai Chi Tiger - 15. Mai

Mischwald: Entdeckungen - 30. Mai

Pergola - 30. Mai

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Assassin's Creed Symphonic Adventure - 3. Mai 2025, KKL Luzern

PlayStation: The Concert - 9. Mai 2025, Hallenstadion, Zürich

Fantasy Basel - The Swiss ComicCon - 29. - 31. Mai 2025, Messe Basel

