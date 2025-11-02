Spiele-Releases und -Termine im November 2025

Wie immer in dieser Jahreszeit, dreht der November im Punkt Releases nochmal voll auf und zeigt, was das bald beendete Jahr noch im Angebot hat. Was sind eure Highlights im November 2025?
Unser Monats-Highlight: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, das am 06. November physisch erscheinen wird.
Falls ihr noch den Augustnachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Oktober2025.
Spiele-Releases im November 2025
Doom + Doom 2 - NSW, PS5, XSX - 04. November
Europa Universalis 5 (Digital) - PC - 04. November
Football Manager 26 - PS5, PC - 04. November
Gradius Origins - Gradius 2 Cover - NSW, PS5, XSX - 04. November
Gradius Origins - Gradius 3 Cover - NSW, PS5, XSX - 04. November
Gradius Origins - Salamander 3 Cover - NSW, PS5, XSX - 04. November
Hitman 4: Blood Money - Reprisal - NSW - 04. November
Landwirtschafts-Simulator 25 - Highlands Fishing Edition - PS5, XSX, PC - 04. November
Let's Sing 2026 German Version - NSW, PS5, XSX - 04. November
Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles - NSW, PS5, XSX - 04. November
Hollow Knight: Silksong (Digital) - XSX - 06. November
Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung - NSW2 - 06. November
Persona 3 Reload - PC - 06. November
Survival Kids - NSW2 - 06. November
Syberia Remastered - Limited Edition - PS5, XSX - 06. November
20XX/30XX - NSW - 07. November
7th Domain: Tree of Chaos - NSW - 07. November
Antonblast - NSW - 07. November
Crow Country - NSW, PS5 - 07. November
Dezatopia & Mecha Ritz - NSW - 07. November
Forgive Me Father 2 - PS5 - 07. November
Hello Kitty Island Adventure - Gift Box - NSW - 07. November
Into the Restless Ruins - PS5 - 07. November
Majogami: The Witch of Luludidea - NSW2 - 07. November
Sedap! A Culinary Adventure - NSW - 07. November
The House of the Dead 2: Remake - Limited Edition - NSW - 07. November
Wobbly Life - XSX - 07. November
Full Metal Schoolgirl - NWS2, PS5 - 11. November
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - PS5, XSX - 11. November
Anno 117: Pax Romana - PS5, PC - 13. November
Mistonia's Hope: The Lost Delight - NSW - 13. November
Rennsport - PS5, XSX - 13. November
Shredders - Full Ride Edition - PS5 - 13. November
7 Days to Die: Console Edition - PS5, XSX - 14. November
ACA NEOGEO Selection Vol. 7 - NSW - 14. November
ACA NEOGEO Selection Vol. 8 - NSW - 14. November
Call of Duty: Black Ops 7 - PS5, PS4, XSX, PC - 14. November
Dragonball: Sparking! Zero - NSW2, NSW - 14. November
Earthion - NSW, PS5 - 14. November
Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus - PS4 - 14. November
Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2: Sisters Generation - PS4 - 14. November
Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3: V Generation - PS4 - 14. November
Hyperdimension Neptunia Re;Birth Series (1-3) - Triple Pack - PS4 - 14. November
Make Way - PS5, PS4 - 14. November
Monster Hunter Stories (Digital) - XSX - 14. November
Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Digital) - XSX - 14. November
Monster Hunter Stories Collection (Digital) - XSX - 14. November
Rematch - Elite Edition - PS5 - 14. November
Rick Henderson - NSW, PS5 - 14. November
Rooftops & Alleys: The Parkour Game - Dual Pack Edition - NSW, PS5, XSX - 14. November
Wobbledogs - PS4 - 14. November
Frostpunk 2 - Icebreaker Edition - PS5, XSX - 18. November
Hello Kitty and Friends: Freeze Tag Party - NSW - 18. November
Sniper Elite 4: Italia - NSW - 18. November
SpongeBob: Giganten der Gezeiten - Titans of the Tide - NSW2, PS5, XSX, PC - 18. November
Warhammer 40.000: Space Marine 2 - Ultima Limited Edition - PS5 - 18. November
Zombie Army Trilogy - PS5 - 18. November
Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack - PS5 - 19. November
Cricket 26: Official Game of the Ashes - PS5 - 20. November
Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition - NSW2 - 20. November
Kirby Air Riders - NSW2 - 20. November
Once Upon a Katamari - XSX - 20. November
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Day 1 Edition - PS5 - 20. November
Samurai Academy: Paws of Fury - NSW, PS5 - 20. November
The Nightmare Box - Vol 1 - PS5 - 20. November
The Nightmare Box - Vol 2 - PS5 - 20. November
Beneath - PS5 - 21. November
Blue Prince - Day 1 Edition - PS5 - 21. November
Cabernet - NSW, PS5 - 21. November
Harvest Moon: Home Sweet Home - Special Edition - NSW, PS5 - 21. November
Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged - NSW - 21. November
Mamorukun ReCurse! - Underworld Edition - NSW, PS5 - 21. November
Nice Day for Fishing - NSW, PS5 - 21. November
Project Motor Racing - PS5, XSX, PC - 25. November
Terrifier: The ARTcade Game - NSW, PS5, XSX - 25. November
Terminator 2D: No Fate - Collector's Edition - NSW, PS5, PS4, XSX - 26. November
Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions - Deluxe Edition - NSW, PS5 - 27. November
Indika - NSW - 28. November
KinnikuNeko: Super Muscle Cat - PS5 - 28. November
Gesellschaftsspiele
Artengarten - 04. November
Galaxolotl - 04. November
Am goldenen Fluss - 06. Oktober
Die Jury - 06. Oktober
Limit - 06. November
Locus - 06. November
Map Masters - 06. November
Skyrise - Deluxe Edition - 06. November
Staying Alive - 06. November
Wildwuchs - 06. November
Trekking: Reise um die Welt - 25. November
Dixit Kids - 27. November
One Piece: Das Merkspiel - 27. November
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
PlayBern Festival - Bern - 31. Oktober - 2. November 2025
New Realities - wie KI uns abbildet - Stadtmuseum Aarau - 9. November 2025 - 1. März 2026