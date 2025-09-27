Spiele-Releases und -Termine im Oktober 2025

Unsere aller Lieblingszeit hat endlich angefangen: der Herbst. Endlich meckert niemand, wenn wir lieber auf der Couch sitzen und in spannendere Welten eintauchen. Passend für diese Jahreszeit, ist die Release-Liste natürlich nicht zu verachten. Was sind eure Highlights in den kommenden Wochen?
Unser Monats-Highlight: Ghost of Yōtei, das am 02. Oktober physisch erscheinen wird.
Falls ihr noch den Augustnachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom September 2025.
Spiele-Releases im Oktober 2025
Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt.
Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.
Digimon Story: Time Stranger - PS5, XSX, PC - 02. Oktober
Ghost of Yōtei - PS5 - 02. Oktober
Life is Strange 2 - NSW - 02. Oktober
Life is Strange Collection - PS5 - 02. Oktober
Life is Strange: Arcadia Bay Collection - NSW - 02. Oktober
Super Mario Galaxy 1+2 - NSW - 02. Oktober
Crypt Custodian - NSW, PS5 - 03. Oktober
Kemco RPG Selection Vol. 11 - NSW - 03. Oktober
Wanderer: The Fragments of Fate VR - PS5 - 03. Oktober
Sonic Wings Reunion - NSW, PS5 - 07. Oktober
Painkiller - PS5, XSX - 09. Oktober
Barbie Reitwege - NSW, PS5, PS4, XSX - 10. Oktober
Battlefield 6 - PS5, XSX, PC - 10. Oktober
Der Grinch: Weihnachtsabenteuer - Eine fröhlich-verschmitzte Ausgabe - NSW, PS5 - 10. Oktober
Disgaea 7 Complete - Deluxe Edition - NSW2 - 10. Oktober
Little Nightmares 3 - NWS2, NWS, PS5, PS4, XSX, PC - 10. Oktober
Lollipop Chainsaw RePOP - NSW, PS5 - 10. Oktober
Mamorukun ReCurse! - NSW, PS5 - 10. Oktober
Pizza Tower - NSW - 10. Oktober
Snoopy & The Great Mystery Club - NSW, PS5 - 10. Oktober
Just Dance 2026 - NSW - 14. Oktober
Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus - PS4 - 15. Oktober
Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2: Sisters Generation - PS4 - 15. Oktober
Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3: V Generation - PS4 - 15. Oktober
Hyperdimension Neptunia Re;Birth Series (1-3) - Triple Pack - PS4 - 15. Oktober
Luto - Special Edition - PS5 - 15. Oktober
Autopsy Simulator - PS5 - 16. Oktober
Lumo 2 - Collector's Edition - NSW, PS5 - 16. Oktober
Pokémon Legenden: Z-A - NSW2, NSW - 16. Oktober
Absolum - NSW, PS5 - 17. Oktober
Another Crab's Treasure - NSW, PS5 - 17. Oktober
Kaku: Ancient Seal - PS5, XSX - 17. Oktober
Lumo 2 - NSW, PS5 - 17. Oktober
MySims - PS5, XSX - 17. Oktober
Terrifier: The ARTcade Game - NSW, PS5, XSX - 17. Oktober
The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden - NSW, PS5 - 17. Oktober
Jurassic World Evolution 3 - PS5, XSX - 21. Oktober
Ninja Gaiden 4 - PS5, XSX, PC - 21. Oktober
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Day 1 Edition - PS5, XSX, PC - 21. Oktober
Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - NSW - 23. Oktober
Diluvian Winds - NSW, PS5 - 23. Oktober
Double Dragon Revive - NSW, PS5 - 23. Oktober
Final Fantasy 10 & 10-2 HD Remaster - NSW - 23. Oktober
Persona 3 Reload - NSW2 - 23. Oktober
Sports Camp: Ein Abenteuer mit 35 Spielen - NSW - 23. Oktober
Tormented Souls 2 - PS5, PC - 23. Oktober
Bendy: Lone Wolf - NSW, PS5 - 24. Oktober
Chicken Run: Eierlauf - NSW, PS5 - 24. Oktober
Fast & Furious: Arcade Edition - NSW, PS5 - 24. Oktober
Golden Tee Arcade Classics - NSW, PS5 - 24. Oktober
Hot Wheels Let's Race: Ultimate Speed - NSW, PS5 - 24. Oktober
Hotel Barcelona - XSX - 24. Oktober
The Outer Worlds 2 - Premium Edition - PS5, XSX, PC - 24. Oktober
Tomb Raider 4-6 Remastered Starring Lara Croft - NSW, PS5, XSX - 24. Oktober
Simon the Sorcerer: Origins - NSW, PS5 - 28. Oktober
Two Point Museum - Explorer Edition - NSW2 - 28. Oktober
Wreckreation - PS5, XSX, PC - 28. Oktober
Asterix & Obelix: Mission Babylon - Day 1 Edition - NSW, PS5 - 30. Oktober
Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake - NWS2, NWS, PS5, XSX - 30. Oktober
Monument Valley: The Trilogy - NSW, PS5 - 30. Oktober
RoboCop: Rogue City - Collection Edition - PS5, XSX - 30. Oktober
Earthion - NSW, PS5 - 31. Oktober
Eriksholm: The Stolen Dream - PS5 - 31. Oktober
Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic - PS5 - 31. Oktober
Gloomy Eyes - PS5 - 31. Oktober
Harvest Moon: Home Sweet Home - Special Edition - NSW, PS5 - 31. Oktober
KinnikuNeko: Super Muscle Cat - PS5 - 31. Oktober
Nice Day for Fishing - NSW, PS5 - 31. Oktober
PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft - NSW, PS5 - 31. Oktober
Puppet House - PS5 - 31. Oktober
Stasis: Bone Totem - NSW, PS5 - 31. Oktober
Tales of Xillia Remastered - NSW, PS5 - 31. Oktober
Terminator 2D: No Fate - NSW, PS5, PS4, XSX - 31. Oktober
The 9th Charnel - PS5 - 31. Oktober
The House of the Dead 2: Remake - Limited Edition - NSW - 31. Oktober
Truck Driver: The Dutch Connection - PS5 - 31. Oktober
Turok Trilogy Bundle - NSW, PS5 - 31. Oktober
Wer wird Millionär? - Ist das Ihr letztes Wort? Edition - NSW, PS5 - 31. Oktober
Gesellschaftsspiele
Flossenschlag - 15. Oktober
Slay the Spire - Collector's Edition - 29. Oktober
Four Planets - 29. Oktober
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
Japan Manga Wave - Lausanne - 7. & 9. Oktober 2025
Video Games Rock - Bern - 4. & 5. Oktober 2025
Herofest - Bern - 3. - 5. Oktober 2025
Coslantia - Schwarzsee - 17. - 19. Oktober 2025
Mulitverse Swiss Expo - Genf - 18. & 19. Oktober 2025
PlayBern Festival - Bern - 31. Oktober - 2. November 2025