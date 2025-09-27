Spiele-Releases und -Termine im Oktober 2025

Unsere aller Lieblingszeit hat endlich angefangen: der Herbst. Endlich meckert niemand, wenn wir lieber auf der Couch sitzen und in spannendere Welten eintauchen. Passend für diese Jahreszeit, ist die Release-Liste natürlich nicht zu verachten. Was sind eure Highlights in den kommenden Wochen?

Unser Monats-Highlight: Ghost of Yōtei, das am 02. Oktober physisch erscheinen wird.

Falls ihr noch den Augustnachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom September 2025.

Spiele-Releases im Oktober 2025

Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt.

Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.

Digimon Story: Time Stranger - PS5, XSX, PC - 02. Oktober

Ghost of Yōtei - PS5 - 02. Oktober

Life is Strange 2 - NSW - 02. Oktober

Life is Strange Collection - PS5 - 02. Oktober

Life is Strange: Arcadia Bay Collection - NSW - 02. Oktober

Super Mario Galaxy 1+2 - NSW - 02. Oktober

Crypt Custodian - NSW, PS5 - 03. Oktober

Kemco RPG Selection Vol. 11 - NSW - 03. Oktober

Wanderer: The Fragments of Fate VR - PS5 - 03. Oktober

Sonic Wings Reunion - NSW, PS5 - 07. Oktober

Painkiller - PS5, XSX - 09. Oktober

Barbie Reitwege - NSW, PS5, PS4, XSX - 10. Oktober

Battlefield 6 - PS5, XSX, PC - 10. Oktober

Der Grinch: Weihnachtsabenteuer - Eine fröhlich-verschmitzte Ausgabe - NSW, PS5 - 10. Oktober

Disgaea 7 Complete - Deluxe Edition - NSW2 - 10. Oktober

Little Nightmares 3 - NWS2, NWS, PS5, PS4, XSX, PC - 10. Oktober

Lollipop Chainsaw RePOP - NSW, PS5 - 10. Oktober

Mamorukun ReCurse! - NSW, PS5 - 10. Oktober

Pizza Tower - NSW - 10. Oktober

Snoopy & The Great Mystery Club - NSW, PS5 - 10. Oktober

Just Dance 2026 - NSW - 14. Oktober

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus - PS4 - 15. Oktober

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2: Sisters Generation - PS4 - 15. Oktober

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3: V Generation - PS4 - 15. Oktober

Hyperdimension Neptunia Re;Birth Series (1-3) - Triple Pack - PS4 - 15. Oktober

Luto - Special Edition - PS5 - 15. Oktober

Autopsy Simulator - PS5 - 16. Oktober

Lumo 2 - Collector's Edition - NSW, PS5 - 16. Oktober

Pokémon Legenden: Z-A - NSW2, NSW - 16. Oktober

Absolum - NSW, PS5 - 17. Oktober

Another Crab's Treasure - NSW, PS5 - 17. Oktober

Kaku: Ancient Seal - PS5, XSX - 17. Oktober

Lumo 2 - NSW, PS5 - 17. Oktober

MySims - PS5, XSX - 17. Oktober

Terrifier: The ARTcade Game - NSW, PS5, XSX - 17. Oktober

The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden - NSW, PS5 - 17. Oktober

Jurassic World Evolution 3 - PS5, XSX - 21. Oktober

Ninja Gaiden 4 - PS5, XSX, PC - 21. Oktober

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Day 1 Edition - PS5, XSX, PC - 21. Oktober

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - NSW - 23. Oktober

Diluvian Winds - NSW, PS5 - 23. Oktober

Double Dragon Revive - NSW, PS5 - 23. Oktober

Final Fantasy 10 & 10-2 HD Remaster - NSW - 23. Oktober

Persona 3 Reload - NSW2 - 23. Oktober

Sports Camp: Ein Abenteuer mit 35 Spielen - NSW - 23. Oktober

Tormented Souls 2 - PS5, PC - 23. Oktober

Bendy: Lone Wolf - NSW, PS5 - 24. Oktober

Chicken Run: Eierlauf - NSW, PS5 - 24. Oktober

Fast & Furious: Arcade Edition - NSW, PS5 - 24. Oktober

Golden Tee Arcade Classics - NSW, PS5 - 24. Oktober

Hot Wheels Let's Race: Ultimate Speed - NSW, PS5 - 24. Oktober

Hotel Barcelona - XSX - 24. Oktober

The Outer Worlds 2 - Premium Edition - PS5, XSX, PC - 24. Oktober

Tomb Raider 4-6 Remastered Starring Lara Croft - NSW, PS5, XSX - 24. Oktober

Simon the Sorcerer: Origins - NSW, PS5 - 28. Oktober

Two Point Museum - Explorer Edition - NSW2 - 28. Oktober

Wreckreation - PS5, XSX, PC - 28. Oktober

Asterix & Obelix: Mission Babylon - Day 1 Edition - NSW, PS5 - 30. Oktober

Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake - NWS2, NWS, PS5, XSX - 30. Oktober

Monument Valley: The Trilogy - NSW, PS5 - 30. Oktober

RoboCop: Rogue City - Collection Edition - PS5, XSX - 30. Oktober

Earthion - NSW, PS5 - 31. Oktober

Eriksholm: The Stolen Dream - PS5 - 31. Oktober

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic - PS5 - 31. Oktober

Gloomy Eyes - PS5 - 31. Oktober

Harvest Moon: Home Sweet Home - Special Edition - NSW, PS5 - 31. Oktober

KinnikuNeko: Super Muscle Cat - PS5 - 31. Oktober

Nice Day for Fishing - NSW, PS5 - 31. Oktober

PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft - NSW, PS5 - 31. Oktober

Puppet House - PS5 - 31. Oktober

Stasis: Bone Totem - NSW, PS5 - 31. Oktober

Tales of Xillia Remastered - NSW, PS5 - 31. Oktober

Terminator 2D: No Fate - NSW, PS5, PS4, XSX - 31. Oktober

The 9th Charnel - PS5 - 31. Oktober

The House of the Dead 2: Remake - Limited Edition - NSW - 31. Oktober

Truck Driver: The Dutch Connection - PS5 - 31. Oktober

Turok Trilogy Bundle - NSW, PS5 - 31. Oktober

Wer wird Millionär? - Ist das Ihr letztes Wort? Edition - NSW, PS5 - 31. Oktober

Gesellschaftsspiele

Flossenschlag - 15. Oktober

Slay the Spire - Collector's Edition - 29. Oktober

Four Planets - 29. Oktober

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online

Japan Manga Wave - Lausanne - 7. & 9. Oktober 2025

Video Games Rock - Bern - 4. & 5. Oktober 2025

Herofest - Bern - 3. - 5. Oktober 2025

Coslantia - Schwarzsee - 17. - 19. Oktober 2025

Mulitverse Swiss Expo - Genf - 18. & 19. Oktober 2025

PlayBern Festival - Bern - 31. Oktober - 2. November 2025

