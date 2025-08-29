Spiele-Releases und -Termine im September 2025

Nach der Sommerpause ist vor dem Release-Wahnsinn und so warten im September nicht gerade wenige Highlight-Titel auf euch. Auf welches freut ihr euch am meisten?
Unser Monats-Highlight: Borderlands 4, das am 12. September physisch erscheinen wird.
Spiele-Releases im September 2025
Metal Eden (Digital) - PC - 02. September
Scar-Lead Salvation - XSX - 02. September
Hell is Us - PS5, XSX, PC - 04. September
Hollow Knight: Silksong (Digital) - PC - 04. September
Star Wars Outlaws - Gold Edition - NSW2 - 04. September
Cronos: The New Dawn - NSW2, PS5, PC - 05. September
Daemon X Machina: Titanic Scion - NSW2, PS5, XSX - 05. September
Everybody's Golf Hot Shots - NSW, PS5 - 05. September
Folly of the Wizards - NSW, PS5 - 05. September
Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition - NSW - 05. September
Luck be a Landlord - Mieter-Fortuna - NSW - 05. August
NBA 2K26 - NSW2, NSW, PS5, PS4, XSX, PC - 05. September
Red Dead Redemption - NSW - 05. September
Kong: Survivor Instinct - Titans Edition - PS5 - 09. September
Garfield Kart 2: All You Can Drift - NSW, PS5 - 10. September
Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem - Deluxe Edition - NSW - 11. September
Borderlands 4 - PS5, XSX, PC - 12. September
Bratz: Rhythmus & Stil - NSW, PS5 - 12. September
EA Sports NHL 26 - PS5, XSX - 12. September
NetherWorld - NSW - 12. September
Ninja Gaiden: Ragebound - NSW, PS5 - 12. September
Class of Heroes 3 Remaster - NSW, PS5 - 18. September
Frostpunk 2 - Icebreaker Edition - PS5, XSX - 18. September
Illusion of Itehari - NSW - 18. September
Rainbow Six: Siege X - Elite Edition - PS5, XSX - 18. September
Republic of Pirates - PS5 - 18. September
Wobbly Life - NSW, PS5, XSX - 18. September
Banners of Ruin - NSW - 19. September
Gabbys Dollhouse: Bereit für die Party - NSW, PS5, PS4 - 19. September
Luto - Special Edition - PS5 - 19. September
Towa and the Guardians of the Sacred Tree - NS2, PS5, XSX - 19. September
Trails in the Sky 1st Chapter - NSW, PS5 - 19. September
Orcs Must Die! Deathtrap - PS5, XSX - 23. September
Agatha Christie: Tod auf dem Nil - Limited Edition - NSW, PS5 - 25. September
Mamorukun ReCurse! - NSW, PS5 - 25. September
Silent Hill f - Day 1 Edition - PS5, XSX, PC - 25. September
Sonic Racing: CrossWorlds - NSW, PS5, PS4, XSX - 25. September
7 Days to Die: Console Edition - PS5, XSX - 26. September
Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian - PS5 - 26. September
Bendy and the Dark Revival - NSW, PS5 - 26. September
EA Sports FC 26 - NSW2, NSW, PS5, PS4, XSX - 26. September
Gris + Neva - Collector's Edition - NSW, PS5 - 26. September
Hotel Barcelona - PS5, XSX - 26. September
Into the Restless Ruins - PS5 - 26. September
NBA Bounce - NSW, PS5, PS4, XSX - 26. September
Pac-Man World 2: Re-PAC - NSW, PS5, XSX - 2. September
Puppet House - PS5 - 26. September
Rudolph the Red-Nosed Reindeer - NSW, PS5 - 26. September
Teslagrad: Powerpack - NSW, PS5 - 26. September
Winter Games Collection + Adventskalender - NSW, PS5 - 26. September
Absolum - NSW, PS5 - 30. September
Dead Reset - PS5 - 30. September
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - NSW, PS5 - 30. September
LEGO Party! - NSW, PS5 - 30. September
Nicktoons & The Dice of Destiny - NSW, PS5 - 30. September
Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Deluxe Edition - NSW, PS5, PS4, XSX - 30. September
Gesellschaftsspiele
Pest - Upgrade Pack (1st > 2nd Edition) - 30. September
Pest: 2nd Edition - 30. September
Pest: Guilds of Thokaia - 30. September
Philharmonix - 30. September
Ventopia: Die fliegende Insel - 30. September
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
Digital Dreams - Lausanne - 5.-7. September 2025
Swiss Game Hub: Accessability - Swiss Game Hub, Oerlikon - 11. September 2025 - 19-22:00
Swiss Game Hub: Pub Quiz - Swiss Game Hub, Oerlikon - 18. September 2025 - 19-22:00
Japan Matsuri - Bellinzona - 21. & 22. September 2025
Swiss Game Hub: Monthly Playtesting Event - Swiss Game Hub, Oerlikon - 24. September 2025 - 19-22:00
Tokyo Game Show - Tokyo -25.-28. September 2025
Zurich Pop Con - Zürich - 27. & 28. September 2025
Japan Manga Wave - Lausanne - 7.9. Oktober 2025
VIdeo Games Rock - Bern - 4. & 5. Oktober 2025
Herofest - Bern - 3. - 5. Oktober 2025
Coslantia - Schwarzsee - 17. - 19. Oktober 2025
Mulitverse Swiss Expo - Genf - 18. & 19. Oktober 2025
PlayBern Festival - Bern - 31. Oktober - 2. November 2025