Spiele-Releases und -Termine im August 2026

Neuer Monat, neue Spiele - welche Titel euch in den kommenden Wochen davon abhalten einen Sonnenbrand zu bekommen, könnt ihr den nachfolgenden Spiele-Releases entnehmen. In diesem Sinne: Happy Gaming.
Unser Monats-Highlight: Resonance: A Plague Tale Legacy, das am 27. August physisch erscheinen wird.
Falls ihr noch den Juni nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Juli 2026.
Spiele-Releases im August 2026
Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt.
Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.
Beast of Reincarnation - PS5, XSX, PC - 04. August
Starship Troopers: Ultimate Bug War! - NWS2, PS5 - 04. August
Cthulhu: The Cosmic Abyss - PS5, XSX - 06. August
Marvel Tōkon: Fighting Souls - PS5 - 06. August
The Mound: Omen of Cthulhu - Deluxe Edition - PS5, XSX - 06. August
Xeno Crisis - XSX - 06. August
Fantasista Asuka - Crystal Combi Collection - NWS - 07. August
Afterdream - PS5 - 10. August
Tales from Candleforth - PS5 - 10. August
R-Type Dimensions 3 - NWS2, NWS, PS5 - 11. August
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - NWS - 11. August
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered - Deluxe Edition - NWS2 - 11. August
Adorable Adventures - PS5 - 13. August
EA Sports Madden NFL 27 - NWS2, PS5, XSX - 13. August
Hell Let Loose: Vietnam - PS5, XSX - 13. August
Panzer Knights: Commander's Edition - PS5 - 13. August
Blood: Refreshed Supply - PS5 - 14. August
JDM: Japanese Drift Master - PS5 - 14. August
Scott Pilgrim EX - NWS, PS5 - 14. August
Sudden Strike 5 - Deluxe Edition - PS5, XSX - 18. August
Mortal Shell 2 - PS5 - 20. August
Over Requiemz - NWS - 20. August
The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition - NWS - 20. August
The Witch's Bakery - NWS2, NWS, PS5 - 20. August
Aggelos 2 - NWS, PS5 - 27. August
Brigandine Abyss - Deluxe Edition - NWS2, PS5 - 27. August
Luna Abyss - Adrift Edition - PS5 - 27. August
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - Day 1 Edition - NWS2, NWS, PS5, XSX, PC - 27. August
Resonance: A Plague Tale Legacy - PS5, XSX, PC - 27. August
Star Wars Zero Company - PS5, XSX, PC - 27. August
Captain Tsubasa 2: World Fighters - NWS, PS5, XSX, PC - 28. August
Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition (Game-Key Card) - NWS2 - 28. August
Elden Ring: Tarnished Edition (Game-Key Card) - NWS2 - 28. August
Faith: The Unholy Trinity - PS5 - 28. August
Final Fantasy 10 & 10-2 HD Remaster -JP- (Game-Key Card) - NWS2 - 28. August
Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action - NWS, PS5 - 28. August
Little Kitty, Big City - PS5 - 28. August
Moonlight Peaks - Nintendo Switch 2 Edition - NWS2 - 28. August
Super Bomberman Collection - NWS, PS5, XSX - 28. August
Truxton Extreme - NWS2, PS5, XSX - 28. August
Wanderstop - NWS2, PS5 - 28. August
Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark - NWS, PS4 - 29. August
Toaplan Arcade Garage: Kyukyoku Tiger-Heli - NWS, PS4 - 29. August
Pinball FX: Williams Pinball Anthology Volume 2 - PS5 - 31. August
The Relic: First Guardian - PS5 - 31. August
Gesellschaftsspiele
Duell der Drachen - 12. August
Storyfold: Schattenwald - 13. August
Die Crew - Jagd um die Welt - 27. August
Flip 7 Voll Fies! - 27. August
Smart 10: Neue Fragen 4.0 - 27. August
The Gang - All-In Deluxe Edition - 27. August
Moustache - 28. August
Tag Team: Artus' Vermächtnis - 28. August
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
Swiss Game Hub: GameSpace - jeweils am zweiten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Games Pub Quiz - jeweils am dritten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Monthly Playtesting Event - jeweils am letzten Mittwoch im Monat
THQ Nordic Digital Showcase 2026 - 7. August 2026 - online
gamescom - 26. - 27. August 2026 - Köln