Spiele-Releases und -Termine im Juli 2026

Schon genügend Sonne diesen Sommer abbekommen? Dann mal nichts wie ab nach drin und die neuesten Games anschauen: Welche Titel in den kommenden Wochen auf euch warten, entnehmt ihr am Besten unseren Spiele-Releases im Juli 2026. Happy Gaming!
Unser Monats-Highlight: Gothic 1 Classic, das am 28. Juli physisch erscheinen wird.
Falls ihr noch den Juni nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Juni 2026.
Spiele-Releases im Juli 2026
Hinweis: Die Links auf den Games führen zu unserem Partner World of Games wo ihr die Spiele portofrei bestellen könnt.
Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.
High on Life 2 (Game-Key Card) - NWS2 - 01. Juli
Nickelodeon Extreme Tennis: Next! - NWS, PS5, XSX - 01. Juli
Lost Ember: Rekindled Edition - Wolf Pack Edition - PS, XSX - 02. Juli
Rhythm Paradise Groove - NWS - 02. Juli
Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic - NWS - 03. Juli
Pinball FX: Williams Pinball Anthology Volume 1 - NWS, PS5 - 03. Juli
Pinball FX: Williams Pinball Anthology Volume 2 - NWS - 03. Juli
Strange Horticulture + Antiquities - Doppelpack - NWS - 03. Juli
Outward 2 (Digital) - PC - 07. Juli
Assassin's Creed: Black Flag Resynced - PS5, XSX, PC - 09. Juli
Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok - Day 1 Edition - NWS2, PS5 - 09. Juli
Pools - PS5 - 09. Juli
Digimon Story: Time Stranger - NWS2, NWS - 10. Juli
EA Sports College Football 27 - PS5 - 10. Juli
Echoes of Aincrad - PS5, XSX, PC - 10. Juli
Mouse: P.I. For Hire - NWS2, PS5 - 10. Juli
Tour de France 2026 - PS5, XSX - 10. Juli
Forensics: Crime Scene Detective - PS5 - 13. Juli
Dragon is Dead - Guernian Edition - NWS, PS5 - 14. Juli
The Mound: Omen of Cthulhu - Deluxe Edition - PS5, XSX - 15. Juli
Aphelion - Pioneer Edition - PS5 - 16. Juli
Culdcept Begins - NWS2 - 16. Juli
Cult of the Lamb - Definitive Edition - NWS, PS5 - 16. Juli
K-Pop Idol Stories: Road to Debut - NWS, PS5 - 16. Juli
Warhammer 40.000: Speed Freeks - PS5 - 16. Juli
Momento - NWS2, NWS, PS5 - 17. Juli
Super House of Dead Ninjas - NWS, PS5, PS4, XSX - 17. Juli
Murky Divers: PharmaCorps. Edition - PS5 - 21. Juli
Starship Troopers: Ultimate Bug War! - NWS2, PS5 - 21. Juli
Achilles Double Pack: Troy Edition - PS5 - 22. Juli
Dementium: The Ward - NWS, PS5 - 23. Juli
Disgaea Mayhem - Deluxe Edition - NWS2, NWS, PS5 - 23. Juli
Final Fantasy 10 & 10-2 HD Remaster - NWS2 - 23. Juli
GreedFall 2: The Dying World - Deluxe Edition - PS5 - 23. Juli
Heading Out - PS5 - 23. Juli
Splatoon Raiders - NWS2 - 23. Juli
Dragonkin: The Banished - PS5 - 24. Juli
JDM: Japanese Drift Master - PS5 - 24. Juli
Gothic 1 Classic - PS5, XSX - 28. Juli
Halo: Campaign Evolved - PS5, XSX, PC - 28. Juli
Shadow Gambit: The Cursed Crew - Complete - Deluxe Edition - PS5 - 29. Juli
Kusan: City of Wolves - NWS, PS5 - 30. Juli
Overthrown - PS5 - 30. Juli
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition - NWS2 - 30. Juli
Dragon Loop - NWS - 31. Juli
Eden Genesis - NWS, PS5 - 31. Juli
Just Shapes & Beats - NWS - 31. Juli
Pampas & Selene - NWS, PS5 - 31. Juli
Paw Patrol: Dinowelt - NWS, PS5 - 31. Juli
Riviera: The Promised Land Remaster - NWS - 31. Juli
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
Swiss Game Hub: GameSpace - jeweils am zweiten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Games Pub Quiz - jeweils am dritten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Monthly Playtesting Event - jeweils am letzten Mittwoch im Monat
New Realities - wie KI uns abbildet - Stadtmuseum Aarau - 9. November 2025 - 5. Juli 2026
THQ Nordic Digital Showcase 2026 - 7. August 2026