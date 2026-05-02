Spiele-Releases und -Termine im Mai 2026

Die kühlen und finsteren Tage sind endlich vorbei, sodass die Natur ruft und wir endlich mal wieder in den Garten können. Dementsprechend werden die Highlights langsam aber sicher etwas weniger, aber das stört ja nicht, oder? Worauf freut ihr euch in diesem Monat besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und ansonsten Happy Gaming!
Unser Monats-Highlight: Yoshi and the Mysterious Book, das am 21. Mai physisch erscheinen wird.
Spiele-Releases im Mai 2026
Es sind nur Spiele gelistet, welche via WoG erhältlich sind. Zudem kann es sein, dass auch Rereleases und erneut verfügbare Titel gelistet werden.
Darwin's Paradox! (Digital) - XSX - 04. Mai
Hades 2 (Digital) - XSX - 06. Mai
Red Dead Redemption - PS5, NWS2 - 07. Mai
The Last Case of John Morley - PS5 - 08. Mai
Directive 8020 - Deluxe Edition - PS5, XSX - 12. Mai
Indiana Jones und der Grosse Kreis - NWS2 - 12. Mai
I Hate This Place - Elena's Edition - NWS, PS5 - 14. Mai
Outbound - NWS2, NWS, PS5 - 14. Mai
I, Robot - PS5 - 15. Mai
Irem Collection Volume 1 - Limited Edition - PS5 - 15. Mai
Irem Collection Volume 2 - Limited Edition - PS5 - 15. Mai
Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition - PS5, XSX - 15. Mai
Darksiders: Warmastered Edition - PS5, XSX - 19. Mai
Forza Horizon 6 - XSX, PC - 19. Mai
Landwirtschafts-Simulator 26: Nintendo Switch Edition - NWS - 19. Mai
LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters - PS5, XSX, PC - 19. Mai
Psyvariar 3 - PS5 - 21. Mai
Starbites - Deluxe Edition - NWS, PS5 - 21. Mai
Yoshi and the Mysterious Book - NWS2 - 21. Mai
Bubsy 4D - Pawsome Edition - NWS2, NWS - 22. Mai
Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition (Game-Key Card) - NWS2 - 22. Mai
007 First Light - PS5, XSX, PC - 27. Mai
Bluey's Quest for the Gold Pen - NWS2, NWS, PS5, PS4 - 28. Mai
Bus Bound - Deluxe Edition - PS5, XSX - 28. Mai
Necrophosis: Full Consciousness + The Shore - PS5 - 28. Mai
Star Trek: Voyager - Across the Unknown - Deluxe Edition - NWS2, PS5, XSX - 28. Mai
Story of Seasons: Grand Bazaar - PS5 - 28. Mai
BALL x PIT - NWS, PS5 - 29. Mai
Bendy and the Ink Machine + Dark Revival - Doppelpack - NWS, PS5 - 29. Mai
Little Nightmares 2: Enhanced Edition (Game-Key Card) - NWS2 - 29. Mai
Long Gone Days - NWS, PS5 - 29. Mai
Naiad - Flow Edition - NWS, PS5 - 29. Mai
Portrait of a Torn - Deluxe Edition - PS5 - 29. Mai
SWORN - Deluxe Edition - NWS, PS5 - 29. Mai
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster - NWS, PS5 - 29. Mai
The Disney Afternoon Collection - NWS2, NWS - 29. Mai
Wings of Endless - Deluxe Edition - PS5 - 29. Mai
Disciples: Domination - Deluxe Edition - PS5, XSX - 31. Mai
Gesellschaftsspiele
5-Minute Mystery (2026) - 01. Mai
Nukleum: Gibraltar - 06. Mai
Compile Gold - 07. Mai
Compile Gold: Assimilation Einheit Vielfalt - 07. Mai
Danger: Magisches Chaos - 07. Mai
Gretchens Garten - 07. Mai
Zaunkönig: Der Kampf um die Baumkrone - 07. Mai
Duell um Cardia: Wächter der Wildnis - 08. Mai
Nemesis - 14. Mai
Match My Beat - 28. Mai
Gaming - Events & Termine
Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...
World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30, World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden
Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats um 14:00-15:30 - Online
Swiss Game Hub: GameSpace - jeweils am zweiten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Games Pub Quiz - jeweils am dritten Donnerstag im Monat
Swiss Game Hub: Monthly Playtesting Event - jeweils am letzten Mittwoch im Monat
Fantasy Basel - Messe Basel- 14. - 16. Mai 2026
PolyLAN, 14. - 17. Mai 2005, Beaulieu, Lausanne
EEvent #18, 29. - 31. Mai 2026, Arbon TG
New Realities - wie KI uns abbildet - Stadtmuseum Aarau - 9. November 2025 - 5. Juli 2026
Mario Kart World - Fun-Turnier - online - 3. Mai 2026, 14:00-15:30
Mario Kart 8 Deluxe - Fun-Turnier - online - 17. Mai 2026, 19:00