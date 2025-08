Spielemarkt Deutschland: 6% weniger Umsatz

Das Spielen auf dem Smartphone und Tablet erreicht in Deutschland ein neues Hoch: Erstmals steigt der Umsatz mit Spiele-Apps hierzulande auf 3 Milliarden Euro. Noch im Jahr davor betrug der Umsatz rund 2.9 Milliarden Euro. Damit setzt sich der Erfolgskurs von Spiele-Apps fort: Seit 2019 ist der Markt für Mobile Games um 63 Prozent gewachsen. Das gab heute der game – Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens data.ai bekannt. Insgesamt spielen 24.3 Millionen Deutsche Mobile Games. Im Vorjahresvergleich stellt das zwar einen leichten Rückgang um 300'000 Menschen dar. Doch die Popularität von Mobile Games ist ungebrochen. So behauptet sich auch das Smartphone seit Jahren als meistgenutzte Spiele-Plattform in Deutschland. Durchschnittlich sind die Gamerinnen und Gamer auf Smartphone und Tablet 39.2 Jahre alt – das entspricht nahezu dem Altersdurchschnitt aller Spieler in Deutschland von 39.5 Jahren. Dabei sind Mobile Games bei Jung und Alt gleichermassen beliebt: Den grössten Anteil bei den Spiele-Apps-Nutzenden bilden mit 22 Prozent die 10- bis 19-Jährigen. Doch rund jede beziehungsweise jeder siebte Mobile-Spielende (15 Prozent) ist über 60 Jahre alt. Mit 53 Prozent ist die Mehrheit der Mobile-Spielenden weiblich, 47 Prozent sind Männer.

"Spiele für das Smartphone und Tablet begeistern durch ihre grosse Zugänglichkeit und Vielfalt Millionen Menschen fürs Gaming - ob alt oder jung, Mann oder Frau. Das hat nicht nur den Umsatz mit Spiele-Apps innerhalb von wenigen Jahren stark steigen lassen, sondern auch das Smartphone zur meistgenutzten Spiele-Plattform gemacht."

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche

Nahezu der gesamte Umsatz mit Spiele-Apps in Deutschland wird mit In-App-Käufen generiert – auf diese entfallen 98 Prozent. Dabei basiert der Grossteil der Mobile Games auf dem sogenannten Free-to-Play-Prinzip. So sind Spiele-Apps kostenlos für alle zugänglich. Weitere Inhalte wie Levels oder kosmetische Gegenstände können in Form von In-App-Käufen freiwillig zusätzlich erworben werden. Rund 57 Millionen Euro werden mit Online-Gaming-Services auf Smartphones und Tablets erzielt. Hierzu gehören Abonnement-Services wie Apple Arcade und Google Play Pass, mit denen Gamerinnen und Gamer für einen festen Betrag pro Monat auf eine grosse Auswahl an Spiele-Apps zugreifen können, die ansonsten einzeln gekauft werden müssten. Mit dem Kauf einzelner Spiele-Apps werden lediglich noch 4 Millionen Euro erzielt. Seit 2019 sind die Umsätze mit Spiele-App-Käufen deutlich um insgesamt 69 Prozent zurückgegangen, was auf die steigende Popularität von Free-to-Play-Mobile-Games zurückzuführen ist.

Deutscher Games-Markt legte 2024 Wachstumspause ein

Nachdem der deutsche Games-Markt in den vergangenen Jahren eine ganz neue Grösse erreicht hatte, legte er 2024 eine Wachstumspause ein: So wurden im vergangenen Jahr in Deutschland mit Games, Spiele-Hardware und Online-Gaming-Services 9.4 Milliarden Euro umgesetzt - ein Minus von 6 Prozent im Vorjahresvergleich. Besonders deutlich fiel der Rückgang beim Kauf von Spielen für PC, Konsole und Smartphone (-17 Prozent auf 921 Millionen Euro) sowie bei der Hardware (-10 Prozent auf 2.9 Milliarden Euro) aus. Gegen den Trend des Gesamtmarktes gab es bei Online-Gaming-Services ein zweistelliges Wachstum. Der Umsatz in diesem Segment stieg um 12 Prozent auf 965 Millionen Euro.

Über die Marktdaten

Die genannten Marktdaten basieren auf Erhebungen von YouGov Shopper, Nielsen IQ und data.ai (a Sensor Tower company). YouGov Shopper verwendet Erhebungsmethoden zur Erfassung der Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele, die weltweit und qualitativ einmalig sind. Hierzu gehören unter anderem eine für die deutsche Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25'000 Konsumenten zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein Handelspanel. Die Datenerhebungsmethoden erlauben einen einmaligen Einblick in den deutschen Markt für Computer- und Videospiele. game – Verband der deutschen Games-Branche