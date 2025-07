Summer Games Done Quick 2025 beginnt heute

Die Temperaturen steigen und immer mehr Kantone haben die Sommerferien ausgerufen. Wie in den letzten Jahren sind das Anzeichen für ein flottes Event in der Gamingwelt. So startet heute das diesjährige Summer Games Done Quick im Hilton Minneapolis Downtown (Minnesota, USA), was jede Menge Speedruns bedeutet.

Eine ganze Woche werden aktuelle Spiele, Klassiker und alles dazwischen im Rekordtempo gespielt. Dabei werden Spenden gesammelt, die der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" zugute kommen werden. Los geht es heute Abend um 18:30 Uhr mit der Kickoff-Show, gefolgt von "Sonic the Hedgehog 2", "Okami HD" und "Banjo-Kazooie". Den genauen Plan könnt ihr euch unter diesem Link anschauen. Verfolgen könnt ihr die Speedruns auf Twitch oder YouTube.