TOMMI erhält Preis für Kinderschutz

Der Kindersoftwarepreis TOMMI wurde am 28.9.2023 in Hamburg mit dem HanseMerkurpreis für Kinderschutz 2023 für aussergewöhnliche Leistungen im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes ausgezeichnet.

"In einer Zeit, in der digitale Medien einen immer grösseren Stellenwert im Leben von Kindern einnehmen, ist es entscheidend, dass Eltern und Pädagogen qualitativ hochwertige Angebote identifizieren können. Der Kindersoftwarepreis TOMMI fördert nicht nur gute digitale Produkte, sondern auch die Medienkompetenz der Kinder.“ Ausserdem würdigt die Auszeichnung das vorbildliche Engagement, um mit positiven Mitteln aufzuklären, zu empowern und die Chancen digitaler Medien aufzuzeigen“. "Wir freuen uns sehr über den HanseMerkurpreis für Kinderschutz, denn diese Wertschätzung würdigt das soziale Engagement der Öffentlichen Bibliotheken im Bereich digitale Bildung. Durch ihre Vermittlung von Medienkompetenz beim TOMMI sorgen sie für Prävention, Sicherheit und Schutz von Kindern und Jugendlichen."

TOMMI-Initiator Thomas Feibel

Die TOMMInierten 2023

Auch die Fachjury des Kindersoftwarepreis TOMMI hat ihre Entscheidung getroffen. Jetzt bilden sich Kinder und Jugendliche in über 50 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und Schweiz ein Urteil und entscheiden, welche Apps, PC- und Konsolenspiele, elektronisches Spielzeug und Bildungsangebote mit dem TOMMI ausgezeichnet werden. Neu dabei ist der Jugendpreis Bildung speziell für Jugendliche ab 12 Jahre plus.

Zu den TOMMInierten

Die 22. Verleihung des TOMMI wird 2023 erneut im KiKA-Medienmagazin "Team Timster" stattfinden.

Preisverleihung 2023

Wann: Sonntag, 3.12.2023, um 20:00 Uhr

Wo: Bei KiKA und auf kika.de