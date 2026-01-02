Spine verschoben

Entwickler und Publisher Nekki gibt es eine Releaseverschiebung für "Spine" bekannt. Eigentlich sollte die spielerische Mischung aus Action-Adventure und Prügler schon im vergangenen Jahr veröffentlicht werden.

"Spine" soll nun laut Nekki irgendwann in diesem Jahr erscheinen. Ein genaueres Datum wird man natürlich zu gegebener Zeit noch bekanntgeben.

In einem offiziellen Statement erklärt man dazu, dass man "Spine" auch in der ursprünglich angestrebten Fassung veröffentlichen will .Dazu kommt, dass sich hierbei um den ersten Titel für PC und Konsole handelt, nachdem man zuvor den Fokus auf Mobile-Titel gelegt hatte. Generell sei man von nun an aber eher mit dem Feintuning und weniger mit grundlegenden Dingen beschäftigt.

"Spine" wurde im August 2021 enthüllt und ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Entwicklung.