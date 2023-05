PID Games stellt uns heute "Spirit of the Island" vor. Einen Trailer zu dem Titel gibt es auch zu sehen.

Hier bekommen wir fast zweieinhalb Minuten lang bewegte Bilder aus "Spirit of the Island" gezeigt. Danach haben wir zumindest eine ungefähre Vorstellung davon, was unter dem als Koop-Lebenssimulations-Rollenspiel beschriebenen Projekt zu verstehen ist.

"Spirit of the Island" ist momentan unterminiert, aber für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch in Entwicklung.