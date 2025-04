Spirit of the North 2 terminiert

Silver Lining Interactive und das Infuse Studio haben einen Erscheinungstermin für "Spirit of the North 2" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns noch bis Mai gedulden.

Konkret ist "Spirit of the North 2" ab 8. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung. Darin werden wir etwas mehr als eine Minute lang auf das Adventure eingestimmt.

In "Spirit of the North 2" begeben wir uns in einer alten Welt voller Ruinen auf die Reise eines einsamen Fuchses, welcher weit weg von der Heimat gestrandet ist. Wir machen uns dabei mit Hilfe eines weisen Raben auf die Suche nach den legendären Wächtern und befreien sie aus den Klauen des finsteren Schamanen Grimnir.

"Spirit of the North 2" war im Oktober 2023 angekündigt worden.