Spiritstead angekündigt

"Spiritstead" ist ein Aufbauspiel, das in einem verzauberten Land spielt, in dem Menschen und magische Geister zusammenarbeiten. Dabei übernehmt ihr die Leitung einer wachsenden Siedlung, indem ihr den Dorfbewohnern Arbeit zuweist, Häuser baut, ihren Alltag unterstützt und ein Dorf gestaltet.

Im Abenteuermodus baut ihr das erste Haus, erweitert die Siedlung und stellt das Grosse Geisterheiligtum wieder her. Dabei arbeitet ihr mit Dorfbewohnern und Geistern zusammen, um die Harmonie im Land wiederherzustellen.

Durch Interaktionen mit der Welt entdeckt ihr eigenwillige Geister. Zusätzlich helfen sie bei der Verwaltung der Stadt, kümmern sich um die Dorfbewohner und automatisieren verschiedene Aufgaben in Spiritstead. Jeder Geist hat ein eigenes Aussehen und eigene Fähigkeiten. Wenn ihr den Prozess des freien Bauens nutzen möchtet, ermöglicht euch der Kreativmodus dies ohne Druck.

Mit dem handgezeichneten, von Miyazaki inspirierten visuellen Stil und der Gameplay-Schleife bietet Spiritstead eine Kombination aus kreativem Städtebau, leichten Clicker-Elementen, Management und stetigem Fortschritt.