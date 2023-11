Splatoon 3: Ergebnis des jüngsten Splatfests

Nintendo hat die Ergebnisse des gerade zu Ende gegangenen Splatfests in "Splatoon 3" veröffentlicht. Diesmal wurde es punktetechnisch richtig knapp.

So siegte Team Handshake zwar nur in zwei Kategorien, sackte damit aber die meisten Punkte ein. Team Fistbump räumte dagegen in in den Bereichen "Sneak Peak", "Popularity" und bei den "Open Battles" ab, was unter dem berühmten Strich aber eben nicht ganz reichte. Mal sehen, welche Thematik uns beim nächsten Splatfest in "Splatoon 3" erwartet.

"Splatoon 3" ist seit 9. September 2022 exklusiv für Switch erhältlich.