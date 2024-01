Splatoon 3: Ergebnis des jüngsten Splatfests

Nintendo hat die Ergebnisse des jüngsten Splatfests in "Splatoon 3" veröffentlicht. Diesmal ging es um die Frage, ob man Weihnachten am liebsten mit den Freunden, der Familie oder alleine verbringt.

Und diesmal gab es auch einen klaren Sieger, nachdem es bei den vergangenen Splatfests in "Splatoon 3" doch immer mal wieder etwas eng geworden war. So setzte sich in allen fünf Disziplinen Team Solo durch. Mal sehen, mit welcher Thematik sich das nächste Splatfest beschäftigen wird und wann es stattfindet. Erfahrungsgemäss sollten wir aber nicht sonderlich lange darauf warten müssen.

"Splatoon 3" ist seit 9. September 2022 exklusiv für Switch erhältlich.