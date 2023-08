Splatoon 3: Ergebnis des letzten Splatfests

Das aktuelle Splatfest von "Splatoon 3" ist gerade zu Ende gegangen. Wie ihr es von uns gewohnt seid, haben wir die Ergebnisse für euch parat.

Demnach konnte sich das Geld in drei der fünf Kategorien durchsetzen. Bei den Open Battles siegte dagegen die Liebe und bei den Pro Battles war der Ruhm am Ende vorne. Bisher ist unklar, wann das nächste Splatfest in "Splatoon 3" stattfindet, aber es sollte erfahrungsgemäss nicht sonderlich lange auf sich warten lassen.

"Splatoon 3" erschien am 9. September 2022 exklusiv für Switch.