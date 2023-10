Splatoon 3: Ergebnisse des jüngsten Splatfests

Nintendo hat inzwischen die Ergebnisse des jüngsten Splatfests in "Splatoon 3" veröffentlicht. Dabei gab es erneut einen klaren Sieger.

Demnach konnte sich Team Ghost in drei der fünf Disziplinen am Ende siegreich durchsetzen. Lediglich bei den Open Battles und den Pro Battles lag Team Skeleton letztlich vorne. Bisher ist noch unklar, wann das nächste Splatfest in "Splatoon 3" über die Bühne geht, aber erfahrungsgemäss sollten wie nicht sonderlich lange darauf warten müssen. Welche Thematik würdet ihr euch dafür wünschen?

"Splatoon 3" ist seit 9. September 2022 exklusiv für Switch erhältlich.