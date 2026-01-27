Neuer Patch für Splatoon 3 angekündigt

In nicht einmal zwei Tagen wird Nintendo ein neues Update für Splatoon 3 veröffentlichen. Patch 11.0.0 soll dabei zahlreiche kleinere wie grössere Veränderungen mt sich bringen, um die Erlebnisse in Splatland ein wenig aufzufrischen.

Die wichtigsten Änderungen in der Übersicht:

Flow Aura

Spielerinnen und Spieler, die mehrere Gegner in kurzer Zeit besiegen, können den neuen Zustand Flow Aura aktivieren. Beim Start färbt eine Ink-Explosion den Boden um den Charakter.

Flow Aura hält etwa 30 Sekunden und verleiht Boni auf:

-Laufgeschwindigkeit -Schwimmgeschwindigkeit -Tintenresistenz -Intensify Action

Weitere Splats oder Assists verlängern die Dauer. Jeder zusätzliche Abschuss löst erneut eine Tinten-Explosion aus. Auch Teamplay hilft: Gegner in Flow Aura zu besiegen oder aktiv Fläche zu färben erleichtert das erneute Aktivieren dieses Zustands.

Lebensanzeige

Getroffene Gegner zeigen nun kurzzeitig eine Health-Bar über dem Kopf, solange sie sichtbar sind. Das gilt auch bei Markierungen durch Fähigkeiten wie Thermal Ink, Punkt-Sensor oder Wave Breaker.

Auch die Lebenspunkte von Teammitgliedern sind sichtbar, was gezielte Unterstützung oder das Verfolgen angeschlagener Gegner erleichtert.

Treffererkennung (Hitbox-Änderungen)

Die Hitbox von Gegnern im Schwimm-Modus wurde verkleinert. Dadurch werden Treffer hinter Wänden oder Ecken reduziert. Die Hitbox im Kid-Modus bleibt vergleichbar. Um das Balancing auszugleichen:

-Kurzstrecken-Waffen erhalten deutlich grössere Projektil-Hitboxen -Langstrecken-Waffen nur minimale Anpassungen

Beispiele:

-Splattershot Jr.: Deutlich leichter, Gegner im Kid-Modus zu treffen -Splattershot: Kleine Verbesserungen im Kid-Modus -E-liter 4K Scope: Deutlich schwieriger gegen schwimmende Gegner

Das soll aggressive Spielweisen mit Kurzstrecken-Waffen belohnen.

Stealth Jump

Mit ausgerüsteter Stealth Jump-Fähigkeit verlängert sich nun die Flugzeit von Super Jumps, abhängig von der Distanz. Die Startzeit bleibt unverändert. Ziel ist es, plötzliche Team-Überwältigungen zu verhindern.