Auch ein knappes Jahr nach dessen Release geht "Splatoon 3" noch längst nicht die Luft aus. Jetzt hat Nintendo etwa die sogenannte "Sturmsaison" für den knallbunten Third-Person-Shooter angekündigt.

Besagte "Sturmsaison" in "Splatoon 3" beginnt am 1. September und bringt eine Menge frischer Inhalte. So können wir uns über neue Waffen, Arenen und die Rückkehr einer Salmon Run-Arena freuen.

"Splatoon 3" ist seit 9. September 2022 exklusiv für Switch erhältlich.