Das war das Splatoon 3 Spring Fest 2026

Das Spring Fest 2026 in "Splatoon 3" ist entschieden – und der Sieg fällt dieses Mal deutlich aus. Team Bear Cubs konnte sich klar gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich den ersten Platz sichern.

Insgesamt erreichte Team Bear Cubs 580 Punkte und liess damit die anderen Teams deutlich hinter sich. Auf Platz zwei landete Team Baby Chicks mit 255 Punkten, während Team Li’l Bunnies mit nur 35 Punkten abgeschlagen den dritten Rang belegte.

Interessant: Zur Halbzeit war das Rennen noch extrem knapp. Team Bear Cubs lag nur minimal vorne, während sich die anderen beiden Teams fast gleichauf dahinter positionierten. Erst in den finalen Wertungen – etwa bei Votes und Clout – konnte sich das Siegerteam deutlich absetzen.

Damit wiederholt sich sogar ein Trend: Bereits bei früheren Ausgaben mit ähnlichem Thema konnte sich Team Bear Cubs durchsetzen. Für Teilnehmer heisst es jetzt: Belohnungen einsammeln – und auf das nächste Splatfest warten.