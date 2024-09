Splatoon 3: Der Startschuss des Grand Festival steht bevor

Mit dem Grand Festival steht das grösste Splatfest in "Splatoon 3" auf Nintendo Switch vor der Tür. In der Zeit vom 13. September um 02:00 Uhr (MESZ) bis zum 16. September um 01:59 Uhr (MESZ) erwarten die Spieler 72 Stunden voller Farbschlachten, Community-Spass und Musik. Die Auswahl der Teams erfolgt dieses Mal durch die Antwort auf die schwierige Frage: "Was ist dir am wichtigsten? Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft?"

Während der Feierlichkeiten treten mit den Sea Sirens, TentaCool und Surimi Syndicate alle drei Gruppen aus der Splatoon-Reihe auf – und heizen Inklingen und Oktolingen mit ihren Songs ordentlich ein. In den ersten 48 Stunden werden sie abwechselnd auf drei verschiedenen Bühnen performen, während sie in den letzten 24 Stunden in einer gemeinsamen Show ihre neue Single "Three Wishes" vorstellen. Drücken die Spieler die Richtungsknöpfe, können sie ihre Partystimmung mit exklusiven Emotes zum Ausdruck bringen. Abseits der Bühnen können Inklinge und Oktolinge ihre Fähigkeiten das ganze Wochenende über in Dreifarb-Kämpfen unter Beweis stellen. In der ersten Hälfte wechseln sich die Arenen aus vorherigen Dreifarb-Kämpfen miteinander ab, darunter auch die Sengkluft, die bisher nur im "Splatoon x The Legend of Zelda"-Splatfest verfügbar war. Während der letzten 24 Stunden finden die Farbschlachten in der exklusiven Splatsville Grand Arena statt. Wenn sich die Spieler dort das Surimi-Signal schnappen, werden sie von den Supportern ihres Teams angefeuert.

Um einen unvergesslichen Schnappschuss vom Grand Festival aufzunehmen, können Spieler, die beim Splatfest den Rang "Ultimativer-Fan" oder höher erreicht haben, Fotos mit den drei Gruppen auf der Riesenmuschel-Bühne machen. Wer den Erweiterungspass für "Splatoon 3" besitzt, kann zusätzlich zur Surimi Syndicate-Pose auch die Posen "Sea Sirens" und "TentaCool" erhalten. Und für alle, die sogar den Titel nach „Ultimativer-Fan“ erreichen, wird eine brandneue Pose freigeschaltet. Übrigens: Es wird gemunkelt, dass die Gerüste für das Personal vor der Riesenmuschel-Bühne ein super Ort für Fotos sind…

Doch bereits vor dem Grand Festival tut sich einiges in Splatsville. So sucht die Bär GmbH neue Mitarbeiter für das nächste Big Run-Event, da die Salmoniden vom 7. bis 9. September in das Festivalgelände einfallen. Als Ansporn erhalten alle Teilnehmenden Schuppen als Belohnung, wenn während des Events weltweit insgesamt 700.000.000 Gold-Fischeier gesammelt werden.

Ausserdem werden heute zwei neue amiibo-Doppelpacks veröffentlicht: eines von den Squid Sisters und eines von TentaCool, beide ihm Look ihres Auftritts im kostenpflichtigen "Splatoon 3"-Einzelspielererlebnis Ruf zur Ordnung. Wer die Figuren scannt, kann exklusive Ausrüstung erhalten und Fotos mit den Duos machen.

Bereits seit fast zwei Jahren toben sich Inklinge und Oktolinge im sonnenverbrannten Distrikt Splatsville von "Splatoon 3" aus, das am 9. September 2022 erschienen ist. Neben den regelmässig wiederkehrenden Splatfesten können sich die Spieler:innen online und offline in 4-gegen-4-Revierkämpfen ihren Weg zum Sieg klecksen, Schwärme von Salmoniden und Wellen gefährlicher Bosse im Koop-Modus Salmon Run für bis zu vier Spieler abwehren und in der Einzelspielerkampagne die Geheimnisse von Alterna entdecken. Ausserdem bietet der Erweiterungspass für "Splatoon 3" ein neues Einzelspielererlebnis, das darauf ausgelegt ist, immer wieder gespielt zu werden. Mit dem Grand Festival, dem Big Run und neuen amiibo-Figuren warten im September spritzige Farbschlachten, Community-Spass und mehr auf alle Inklinge und Oktolinge.