Splatoon 3 auch nativ für Switch 2?

Es sieht so aus, als könnte "Splatoon 3" bald auch in nativer Form auf der Switch 2 spielbar sein. Zumindest ist jetzt schonmal eine entsprechende Alterseinstufung dafür aufgetaucht.

So wurde bei der Pan European Game Information (PEGI) ein Rating für eine native Switch-2-Fassung von "Splatoon 3" gesichtet. Dies muss keine Garantie für einen späteren Release sein, aber in diesem Fall klingt es doch ziemlich wahrscheinlich.

"Splatoon 3" wurde seit seiner Veröffentlichung regelmässig aktualisiert, zuletzt am 3. September 2025. Am 12. Juni 2025 wurde zudem bereits ein Update veröffentlicht, das die Grafik und Bildrate auf der Switch 2 optimiert. Eine native Version des farbenfrohen Third-Person-Shooters wäre da nun wirklich nicht weit, oder?

"Splatoon 3" erschien am 9. September 2022 exklusiv für Switch.