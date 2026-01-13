Splatoon 3: Update in Aussicht

Nintendo hat Update 11.0.0 für "Splatoon 3" angekündigt. Dessen Veröffentlichung erfolgt sogar noch in diesem Monat.

Demnach wird Update 11.0.0 für "Splatoon 3" am 29. Januar erscheinen. Zusätzlich zu Anpassungen der Spielbalance werden damit frische Funktionen für die Kämpfe eingefügt. Das Update enthält jedoch keine neuen Waffensets. Weitere Details werden in Kürze folgen.

Erst Anfang des Monats kamen Gerüchte über eine native Switch-2-Version von "Splatoon 3" auf. Grundlage dafür war eine Alterseinstufung bei der Pan European Game Information (PEGI). Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Splatoon 3" erschien am 9. September 2022 exklusiv für Switch.