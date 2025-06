Splatoon Raiders für Switch 2 angekündigt

Die farbenfrohe Welt der Inklinge und Oktolinge wird noch grösser: Mit einem ersten Trailer hat Nintendo heute "Splatoon Raiders" angekündigt. Das erste Spin-off der "Splatoon"-Reihe erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2. In dem neuen Abenteuer brecht ihr als Mechaniker auf, um die mysteriösen Spiralit-Inseln zu entdecken – und zwar gemeinsam mit Surimi Syndicate.

Am 12. Juni erscheint zudem ein kostenfreies Update für "Splatoon 3" für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Nach dem Download erhaltet ihr Zugriff auf die Splatsville-Kollektion, die neue Waffen der Marken von Barazushi und Shichiryn enthält. Diese Neuzugänge basieren auf bestehenden Waffen, bringen jedoch ein neues Design sowie andere Sekundär- und Spezialwaffen mit. Insgesamt umfasst die Kollektion ganze 30 neue Waffensets. Wer sie direkt in Aktion begutachten möchte, hat dazu auf der Dekabahnstation die Gelegenheit, denn die aus dem ersten "Splatoon"-Teil bekannte Arena steht künftig auch in "Splatoon 3" zur Verfügung.

Darüber hinaus hat das Update weitere Neuerungen wie neue Abzeichen und ein höheres Limit der Waffenstyle-Boni im Gepäck. Ebenfalls dabei: die Serien-Waffen-Power, ein neuer Wert im Anarchie-Kampf (Serie). Dieser weist die Effizienz mit einer Waffe aus, die sich aus dem erzielten Verhältnis der Siege und Niederlagen ergibt – und lässt Spieler:innen mit einem ähnlichen Wert gegeneinander antreten. Dadurch können Spieler:innen auch mit ihnen unbekannten Waffen spielen, ohne dadurch einen Nachteil zu erhalten.

Auf Nintendo Switch 2 erstrahlen nach dem Update zudem der Platz in Splatsville, das Grand-Festival-Gelände und andere Orte mit detaillierterer und flüssigerer Grafik. Ausserdem können sowohl Nintendo Switch- als auch Nintendo Switch 2-Spieler mit- und gegeneinander spielen.