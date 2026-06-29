Splatoon Raiders: Direct-Präsentation angekündigt

Nintendo hat für morgen eine separate Direct-Präsentation zu "Splatoon Raiders" in Aussicht gestellt. Wir haben sämtliche Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Besagte Direct-Präsentation zu "Splatoon Raiders" kann morgen ab 16 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden und wird einen Umfang von etwa 15 Minuten haben. In diesem Zeitraum wird man zusätzliche Informationen zu dem Titel erhalten. Im Anschluss folgt eine Ausgabe von Nintendo Treehouse: Live, die ebenfalls "Splatoon Raiders" gewidmet ist. Hier gibt es rund 30 Minuten lang hauptsächlich Gameplay zu sehen.

Das letzte Lebenszeichen von "Splatoon Raiders" gab es im Rahmen einer regulären Direct-Episode Anfang des Monats. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Splatoon Raiders" erscheint am 23. Juli exklusiv für Switch 2.