Splatoon Raiders erscheint im Juli

Am 23. Juli erscheint mit "Splatoon Raiders" ein neues Action-Abenteuer exklusiv für die Nintendo Switch 2. Das Spiel richtet sich an Neulinge und erfahrene Fans des Universums gleichermassen. In diesem Spin-off schlüpft ihr in die Rolle eines Mechanik-Talents und reist zu den Spiralit-Inseln.

Auf eurer Reise könnt ihr euer Aussehen und eure Ausrüstung individuell gestalten. Um die Inseln nach Schätzen zu durchsuchen, nutzt ihr mechanische Gadgets und verschiedene Waffen. Dabei bekämpft ihr Horden von Salmoniden und absolviert Raubzüge.

Ihr seid dabei nicht auf euch allein gestellt: Das Surimi Syndicate, bestehend aus Mako, Muri und Mantaro, unterstützt euch. Ein Mitglied des Trios kämpft als Bot an eurer Seite. Das Abenteuer lässt sich zudem lokal oder online mit bis zu drei weiteren Personen bestreiten.

Passend zum Release erscheinen am 23. Juli neue amiibo-Figuren von Mako, Muri und Mantaro in ihrem neuen Look.