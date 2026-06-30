Splatoon Raiders: Alle Infos aus der aktuellen Direct

In "Splatoon Raiders" schlüpft ihr in die Rolle eines Mechanikers und schliesst euch dem Surimi Syndicate an, bestehend aus dem Musiktrio Mako, Muri und Mantaro. Gemeinsam reist ihr auf die Spiralit-Inseln, um Schätze zu suchen. Eure Hauptfigur lässt sich nach eigenen Vorlieben anpassen und mit verschiedenen Waffen sowie mechanischen Gimmicks ausrüsten.

Auf den Beutezügen tretet ihr gegen Salmoniden an. Ein Mitglied des Surimi Syndicate begleitet euch dabei in einem Erkundungs-Robo, der unter anderem Schätze aufspürt. Zurück auf dem Basiskutter könnt ihr eure Ausrüstung für die nächste Mission anpassen.

Schatzjagd und Gegner

Die Spiralit-Inseln bieten verschiedene Umgebungen wie Gebiete für Spiralit-Kristall-Bohrungen, Salmschlupfe, spezielle Anlagen mit Ausrüstungsbeschränkungen und Dungeons im Untergrund. Auf der Suche nach Beute stellen sich euch unterschiedliche Salmoniden in den Weg:

Standard-Salmoniden: Diese Gegner greifen im Pulk an.

Diese Gegner greifen im Pulk an. Boss-Salmoniden: Sie besitzen individuelle Stärken und Schwächen. Nach einem Sieg lassen sie ein Mega-Fischei fallen, das als Energiequelle für euren Robo dient.

Sie besitzen individuelle Stärken und Schwächen. Nach einem Sieg lassen sie ein Mega-Fischei fallen, das als Energiequelle für euren Robo dient. Salzmoniden: Sehr widerstandsfähige Gegner mit einer Salzkruste, die schwer zu besiegen sind. Zudem sind überall auf den Inseln sogenannte Salmoniden-Relikte versteckt, die verborgene Mächte bergen.

Waffen und Tintentanks

Für den Kampf stehen euch über 100 Waffen zur Verfügung, die Tinte aus einem auffüllbaren Tank verschiessen. Besiegte Gegner lassen manchmal Waffen fallen, darunter auch seltene Varianten mit speziellen Eigenschaften. Für den Einsatz wählt ihr aus drei Tintentanks, die jeweils mit zwei Gimmicks starten:

Tempotank: Fokus auf schnelle Bewegungen und Ausweichen. Zu den Gimmicks gehören der "Sprengtreter" (schneller Angriff oder Rückzug), der "Ausknallschritt" (katapultiert euch in eine Richtung) und der "Rotorang" (ein Wurfgeschoss).

Fokus auf schnelle Bewegungen und Ausweichen. Zu den Gimmicks gehören der "Sprengtreter" (schneller Angriff oder Rückzug), der "Ausknallschritt" (katapultiert euch in eine Richtung) und der "Rotorang" (ein Wurfgeschoss). Power-Tank: Fokus auf frontale Angriffe. Zu den Gimmicks gehören der "Rase-Mäher" (bricht Schilde), "Splatelliten" (umkreisen euch und greifen mit Tinte an) und der "Kreiselreifen" (drängt Gegner zurück).

Fokus auf frontale Angriffe. Zu den Gimmicks gehören der "Rase-Mäher" (bricht Schilde), "Splatelliten" (umkreisen euch und greifen mit Tinte an) und der "Kreiselreifen" (drängt Gegner zurück). Tricktank: Fokus auf taktisches Vorgehen. Zu den Gimmicks gehören der "Pottposten" (platzierbarer Geschützturm), "Plasmallons" (verbinden sich für eine Explosion) und der "Laser-Liner" (verbindet sich per Laserstrahl mit eurem Tank).

Anpassung und Fortschritt

Mit gefundenen Gimmick-Mods verstärkt ihr eure Ausrüstung. So lassen sich unter anderem der Schaden, die Feuerrate oder die Wirkungsdauer erhöhen sowie Zusatzeffekte wie Explosionen hinzufügen. Auf dem Basiskutter helfen euch die Mitglieder des Surimi Syndicate weiter:

Mako: Hilft beim Bauen neuer Gimmicks in der Gimmick-Schmiede.

Hilft beim Bauen neuer Gimmicks in der Gimmick-Schmiede. Muri: Rüstet im Waffenlager Waffen auf oder wandelt nicht benötigte Exemplare in Materialien um.

Rüstet im Waffenlager Waffen auf oder wandelt nicht benötigte Exemplare in Materialien um. Mantaro: Archiviert nützliche Informationen für euch.

Durch das Besiegen von Salmoniden steigt ihr im Level auf. Beute und Waffen behaltet ihr auch nach einer Niederlage. Die gesammelte Beute nutzt ihr in der Mechanik-Werkstatt, um den Tank und Werte wie Angriffsstärke und Energie zu verbessern. Eine häufige Nutzung des Tanks führt zu weiteren Optimierungen.

Weitere Funktionen

Outfits: Auf den Inseln findet ihr neue Kleidung. Durch das Einlesen von amiibo-Figuren der "Splatoon"-Reihe schaltet ihr spezielle Designs frei.

Auf den Inseln findet ihr neue Kleidung. Durch das Einlesen von amiibo-Figuren der "Splatoon"-Reihe schaltet ihr spezielle Designs frei. Schwierigkeit: Den Schwierigkeitsgrad wählt ihr jederzeit auf dem Kutter. Zur Auswahl stehen "Reisegast" (entspannt), "Raider" (ausgewogen) und "Raubein" (schwer). Die Beute bleibt auf allen Stufen gleich, lediglich die Stärke der Gegner ändert sich.

Den Schwierigkeitsgrad wählt ihr jederzeit auf dem Kutter. Zur Auswahl stehen "Reisegast" (entspannt), "Raider" (ausgewogen) und "Raubein" (schwer). Die Beute bleibt auf allen Stufen gleich, lediglich die Stärke der Gegner ändert sich. Mehrspieler: Das Spiel lässt sich allein oder mit bis zu drei weiteren Personen online sowie lokal drahtlos spielen.

Das Spiel lässt sich allein oder mit bis zu drei weiteren Personen online sowie lokal drahtlos spielen. Hilfe rufen: Wenn ihr alleine spielt, könnt ihr online zeitbegrenzt um Hilfe bitten (mit anschliessender Wartezeit). Ebenso könnt ihr anderen helfen und dafür Belohnungen verdienen.

Vorab-Events und Hardware

Zur Vorgeschichte von "Splatoon Raiders" gibt es ab sofort "Splatoon"-Comicstrips in der App Nintendo Today!. Zudem findet in "Splatoon 3" vom 11. Juli (2:00 Uhr) bis zum 13. Juli (2:00 Uhr) ein spezielles Splatfest zum Thema "Splatoon Raiders" statt. Zeitgleich mit dem Release des Spiels erscheinen ausserdem neue Joy-Con 2-Controller im blau-hellgelben Surimi Syndicate-Design.