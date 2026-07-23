Splatoon Raiders: Der Launch-Trailer

Eine unerwartete Bruchlandung, massig Schätze und Schwärme an Gegnern: Das und vieles mehr erwarteteuch in "Splatoon Raiders", das heute exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint. Einen Einblick in den farbenfrohen Action-Shooter mit Fokus auf Einzelspieler:innen zeigt der neue Trailer:

Ihr schlüpft in die Rolle einer Mechanikerin und schliesst euch mit einem Trio verwegener Musiker namens Surimi Syndicate zusammen. Gemeinsam erkundt ihr die Spiralit-Inseln, um einen Weg nach Hause und – eigentlich viel wichtiger – möglichst viele Schätze zu finden. Dabei gilt es, Horden bösartiger Salmoniden abzuwehren, die sich zwischen euch und eure Beute stellt. Zum Glück steht euch stets ein Mitglied von Surimi Syndicate im superpraktischen Erkundungs-Robo zur Seite, das euch in brenzligen Situationen mit einem einzigartigen Surimi-Solo aus der Patsche hilft.

Jeder Ausflug in die verschiedenen Bereiche der Inseln euch neben Beute auch neue Waffen und andere Boni ein, die ihr auf euren Basiskutter schafft. Mit dem erbeuteten Raubgut könnt ihr eure Ausrüstung und sogar das Schiff selbst auftakeln. Das ist auch bitter nötig, denn nur, wenn ihr gut ausgerüstet seid, habt ihr gegen die immer grösseren Gegner eine Chance.

Passend zu "Splatoon Raiders" sind ab heute zudem die neuen Joy-Con 2-Controller in den Surimi Syndicate-Farben Blau und Hellgelb sowie ein neues amiibo-Dreierpack erhältlich, das Mako, Muri und Mantaro in ihrem spritzigen neuen Splatoon Raiders-Look zeigt.