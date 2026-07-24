Splatoon Raiders: Prominenter Mitentwickler

Inzwischen wurde auch ein Mitentwickler von "Splatoon Raiders" enthüllt. Hierbei handelt es sich um einen bekannten Namen.

Demnach hat Monolith Soft mittlerweile bei X (ehemals Twitter) verkündet, dass man an "Splatoon Raiders" mitgewerkelt hat. Es ist allerdings nicht bekannt, für was genau das Studio verantwortlich war. Monolith Soft wurde am 1. Oktober 1999 gegründet und ist unter anderem für die "Xenoblade Chronicles"-Reihe bekannt.

Wir konnten "Splatoon Raiders" bereits genauer unter die Lupe nehmen. Unseren ausführlichen Test des Third-Person-Shooters mit Rollenspielelementen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Splatoon Raiders" erschien gestern exklusiv für Switch 2.