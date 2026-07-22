Splatoon Raiders: Frischer Übersichtstrailer

Nintendo stimmt uns mit einem neuen Übersichtstrailer weiter auf "Splatoon Raiders" ein. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast acht Minuten lang detaillierte Einblicke in "Splatoon Raiders" geboten. Dabei lernen wir etwa die Spielwelt kennen oder bekommen das Gameplay-Grundgerüst vermittelt. Einen genaueren Blick in die einzelnen Menüs dürfen wir natürlich auch werfen.

Wir konnten "Splatoon Raiders" bereits ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren Test des Third-Person-Shooters mit Rollenspielelementen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Splatoon Raiders" erscheint morgen exklusiv für Switch 2.