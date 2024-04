Splinter Cell Fans hoffen auf Update zum Remake im Sommer

Es macht derzeit ein Gerücht die Runde, dass wir uns möglicherweise für den 10. Juni auf Neuigkeiten zu dem "Splinter Cell" Remake freuen können. An diesem Tag wird nämlich die Ubisoft Forward live aus Los Angeles übertragen. Die Hoffnungen darauf werden durch ein Update der Facebook-Seite von Ubisoft Toronto befeuert, wie X-Nutzer 'MauroNL3' uns zeigt:

So erleuchten sowohl Banner als auch Profilbilder in den ikonischen Lichtern von Sam Fishers Nachtsichtgerät. Die Änderung des Facebook-Profils soll wenige Stunden vor der Ankündigung der Ubisoft Forward getätigt worden sein. Der zeitliche Zusammenhang lässt Fans hoffen, dass es sich hierbei um einen indirekten Teaser des Studios handeln könnte. Es ist schon eine Weile her, seit wir Neuigkeiten zu dem "Splinter Cell" Remake erhalten haben. So wissen wir unter anderem, dass die Handlung von dem Original abweichen wird, worüber wir an dieser Stelle berichteten.