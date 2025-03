Split Fiction erlaubt Blick auf das nächste Projekt der Entwickler

Die Hazelight Studios haben jetzt enthüllt, dass "Split Fiction" ein Easter Egg der ganz besonderen Sorte enthält. So ist es damit tatsächlich möglich, bereits einen Blick auf das nächste Projekt der Entwickler zu werfen.

Aber die Hürden bis dahin sind sehr hoch und die Hazelight Studios sagen selbst, dass nur wenige Mitglieder des Entwicklerteams dorthin gekommen seien. Konkret muss das Laser-Hell-Level am Ende des Isolation-Kapitels erreicht werden. Und das auch noch auf dem Maximum Security Level.

Hat man auch noch einen binären Code für den Fahrstuhl gefunden, geht es damit abwärts zu einer fünfstöckigen Challenge, an deren Ende eine Videobotschaft von Director Josef Fares wartet. Darin verspricht er dem Ersten, der diese Botschaft sieht, einen Blick auf das nächste Projekt der Entwickler.

Woher wir das alles wissen? Nun, zwei chinesische Content Creator haben es bereits geschafft und wurden tatsächlich nach Schweden eingeladen, um sich das kommende Projekt der Hazelight Studios anzusehen. Mal sehen, was sie von dort berichten werden.

In "Split Fiction" schlüpfen wir in die Rollen der Fantasy-Autorin Zoe und der Sci-Fi-Autorin Mio, welche in eine Simulation ihrer eigenen Storys katapultiert werden. Das Abenteuer können sie nur zusammenbestehen, wenn sie ihre Gegensätze überwinden und zusammenarbeiten. "Split Fiction" wurde für zwei Spieler entwickelt und ist ein Koop-Abenteuer mit genreübergreifendem Gameplay. Auf ihrer Reise durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten müssen wir unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

"Split Fiction" erschien am 6. März für PS5, Xbox Series X und den PC.