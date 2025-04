Split Fiction: Klarstellung zum GameShare auf Switch 2

Electronic Arts und die Hazelight Studios haben nun ein wichtiges Detail zur kommenden Switch-2-Fassung von "Split Fiction" klargestellt. Dies betrifft die GameShare-Funktion.

Demnach wird die GameShare-Funktion der Switch-2-Version von "Split Fiction" auch mit Spielern der ersten Switch-Generation genutzt werden können. Diese Information ist der offiziellen Website zu entnehmen.

In "Split Fiction" schlüpfen wir in die Rollen der Fantasy-Autorin Zoe und der Sci-Fi-Autorin Mio, welche in eine Simulation ihrer eigenen Storys katapultiert werden. Das Abenteuer können sie nur zusammenbestehen, wenn sie ihre Gegensätze überwinden und zusammenarbeiten. "Split Fiction" wurde für zwei Spieler entwickelt und ist ein Koop-Abenteuer mit genreübergreifendem Gameplay. Auf ihrer Reise durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten müssen wir unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

"Split Fiction" erschien am 6. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt am 5. Juni.