Split Fiction: Soundtrack digital verfügbar

Electronic Arts und Lakeshore Records geben bekannt, dass der Soundtrack von "Split Fiction" in digitaler Form verfügbar ist. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Demnach umfasst der Soundtrack zu "Split Fiction" 45 Stücke und hat eine Spielzeit von etwa drei Stunden. Eine Liste der unterstützten Anbieter können wir an dieser Stelle nachlesen.

In "Split Fiction" schlüpfen wir in die Rollen der Fantasy-Autorin Zoe und der Sci-Fi-Autorin Mio, welche in eine Simulation ihrer eigenen Storys katapultiert werden. Das Abenteuer können sie nur zusammenbestehen, wenn sie ihre Gegensätze überwinden und zusammenarbeiten. "Split Fiction" wurde für zwei Spieler entwickelt und ist ein Koop-Abenteuer mit genreübergreifendem Gameplay. Auf ihrer Reise durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten müssen wir unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

"Split Fiction" erschien am 6. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt am 5. Juni.